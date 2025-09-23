SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Simple GRT
Hassan Niknezhadi

Simple GRT

Hassan Niknezhadi
0 comentarios
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -43%
Alpari-ECN1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
662
Transacciones Rentables:
299 (45.16%)
Transacciones Irrentables:
363 (54.83%)
Mejor transacción:
12.15 USD
Peor transacción:
-11.77 USD
Beneficio Bruto:
559.67 USD (74 634 pips)
Pérdidas Brutas:
-625.89 USD (78 331 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (59.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
59.35 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
46.25%
Carga máxima del depósito:
27.48%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.38
Transacciones Largas:
335 (50.60%)
Transacciones Cortas:
327 (49.40%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.10 USD
Beneficio medio:
1.87 USD
Pérdidas medias:
-1.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-16.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.65 USD (8)
Crecimiento al mes:
-19.93%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
66.22 USD
Máxima:
172.38 USD (55.23%)
Reducción relativa:
De balance:
64.30% (172.38 USD)
De fondos:
12.06% (12.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 42
USDCAD 40
EURJPY 36
AUDUSD 36
USDJPY 32
GBPUSD 30
NZDJPY 30
AUDJPY 30
GBPJPY 29
GBPAUD 29
NZDUSD 27
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURNZD 24
USDCHF 24
EURCHF 24
EURCAD 21
EURGBP 20
AUDNZD 20
GBPCAD 19
NZDCAD 18
EURAUD 17
GBPCHF 15
NZDCHF 15
CADCHF 15
AUDCHF 11
CADJPY 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD -6
USDCAD -27
EURJPY 6
AUDUSD 13
USDJPY 14
GBPUSD -12
NZDJPY 4
AUDJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD -1
NZDUSD -3
EURUSD -6
CHFJPY -4
EURNZD 6
USDCHF -10
EURCHF -14
EURCAD 11
EURGBP -2
AUDNZD 5
GBPCAD -5
NZDCAD 3
EURAUD 9
GBPCHF -29
NZDCHF -2
CADCHF -7
AUDCHF -14
CADJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -788
USDCAD -3.7K
EURJPY 876
AUDUSD 1.3K
USDJPY 2.2K
GBPUSD -1.2K
NZDJPY 671
AUDJPY 166
GBPJPY 65
GBPAUD -226
NZDUSD -288
EURUSD -608
CHFJPY -601
EURNZD 964
USDCHF -841
EURCHF -1.1K
EURCAD 1.5K
EURGBP -119
AUDNZD 869
GBPCAD -643
NZDCAD 375
EURAUD 1.4K
GBPCHF -2.3K
NZDCHF -194
CADCHF -575
AUDCHF -1.1K
CADJPY 232
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.15 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +59.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-ECN1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 10
Tickcopy-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
GBEbrokers-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 106
Forexware-Live 7
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 86
TradingProInternational-Live
0.00 × 95
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 14
FxPro.com-Real08
0.00 × 113
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 26
Axi-US06-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 4
otros 686...
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
No hay comentarios
2025.11.24 01:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 18:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Simple GRT
30 USD al mes
-43%
0
0
USD
96
USD
17
100%
662
45%
46%
0.89
-0.10
USD
64%
1:500
