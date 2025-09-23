리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-ECN1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RVDMarkets-Live ECN 0.00 × 1 GKFXPrime-Live-1.4 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 10 Tickcopy-Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 CryptoRocket-Real3 0.00 × 2 GalaxyPrime-LIVE 0.00 × 15 LibertexCom-MT4 Market Real Server 0.00 × 3 ICMarkets-Live20 0.00 × 4 ADSS-Demo 0.00 × 2 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 4 GBEbrokers-Demo 0.00 × 1 FPMarkets-Live4 0.00 × 106 Forexware-Live 7 0.00 × 39 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 86 TradingProInternational-Live 0.00 × 95 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 11 AxioryAsia-06Live 0.00 × 14 FxPro.com-Real08 0.00 × 113 KeyToMarkets-Demo 0.00 × 26 Axi-US06-Live 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live12 0.00 × 4 PlexyTrade-Live 0.00 × 2 OctaFX-Real2 0.00 × 4 686 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오