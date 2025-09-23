- 자본
- 축소
트레이드:
682
이익 거래:
306 (44.86%)
손실 거래:
376 (55.13%)
최고의 거래:
12.15 USD
최악의 거래:
-11.77 USD
총 수익:
576.97 USD (76 441 pips)
총 손실:
-680.82 USD (85 746 pips)
연속 최대 이익:
12 (59.35 USD)
연속 최대 이익:
59.35 USD (12)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
49.48%
최대 입금량:
29.26%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.47
롱(주식매수):
343 (50.29%)
숏(주식차입매도):
339 (49.71%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.15 USD
평균 이익:
1.89 USD
평균 손실:
-1.81 USD
연속 최대 손실:
13 (-16.09 USD)
연속 최대 손실:
-30.65 USD (8)
월별 성장률:
-52.89%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
112.62 USD
최대한의:
218.78 USD (70.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.60% (218.78 USD)
자본금별:
24.89% (24.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|USDCAD
|40
|AUDUSD
|37
|EURJPY
|36
|USDJPY
|32
|NZDJPY
|32
|AUDJPY
|32
|GBPJPY
|31
|GBPUSD
|30
|GBPAUD
|30
|NZDUSD
|27
|CHFJPY
|26
|EURCHF
|26
|EURUSD
|26
|EURNZD
|25
|USDCHF
|24
|EURCAD
|21
|EURGBP
|21
|AUDNZD
|21
|NZDCAD
|20
|GBPCAD
|19
|EURAUD
|18
|GBPCHF
|17
|NZDCHF
|16
|CADCHF
|15
|AUDCHF
|11
|CADJPY
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|-6
|USDCAD
|-27
|AUDUSD
|11
|EURJPY
|6
|USDJPY
|14
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|-5
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|-12
|GBPAUD
|-3
|NZDUSD
|-3
|CHFJPY
|-8
|EURCHF
|-14
|EURUSD
|-6
|EURNZD
|9
|USDCHF
|-10
|EURCAD
|11
|EURGBP
|-6
|AUDNZD
|1
|NZDCAD
|-8
|GBPCAD
|-5
|EURAUD
|-1
|GBPCHF
|-20
|NZDCHF
|-6
|CADCHF
|-7
|AUDCHF
|-14
|CADJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-788
|USDCAD
|-3.7K
|AUDUSD
|1.1K
|EURJPY
|876
|USDJPY
|2.2K
|NZDJPY
|578
|AUDJPY
|-756
|GBPJPY
|-343
|GBPUSD
|-1.2K
|GBPAUD
|-491
|NZDUSD
|-288
|CHFJPY
|-1.3K
|EURCHF
|-1.1K
|EURUSD
|-608
|EURNZD
|1.5K
|USDCHF
|-841
|EURCAD
|1.5K
|EURGBP
|-418
|AUDNZD
|174
|NZDCAD
|-1.1K
|GBPCAD
|-643
|EURAUD
|-161
|GBPCHF
|-1.6K
|NZDCHF
|-442
|CADCHF
|-575
|AUDCHF
|-1.1K
|CADJPY
|232
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.15 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +59.35 USD
연속 최대 손실: -16.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-ECN1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
GKFXPrime-Live-1.4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 10
|
Tickcopy-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
GBEbrokers-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 106
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 39
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 86
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 95
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 11
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 14
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 113
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-66%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
19
100%
682
44%
49%
0.84
-0.15
USD
USD
82%
1:500