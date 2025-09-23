시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Simple GRT
Hassan Niknezhadi

Simple GRT

Hassan Niknezhadi
0 리뷰
19
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -66%
Alpari-ECN1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
682
이익 거래:
306 (44.86%)
손실 거래:
376 (55.13%)
최고의 거래:
12.15 USD
최악의 거래:
-11.77 USD
총 수익:
576.97 USD (76 441 pips)
총 손실:
-680.82 USD (85 746 pips)
연속 최대 이익:
12 (59.35 USD)
연속 최대 이익:
59.35 USD (12)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
49.48%
최대 입금량:
29.26%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.47
롱(주식매수):
343 (50.29%)
숏(주식차입매도):
339 (49.71%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.15 USD
평균 이익:
1.89 USD
평균 손실:
-1.81 USD
연속 최대 손실:
13 (-16.09 USD)
연속 최대 손실:
-30.65 USD (8)
월별 성장률:
-52.89%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
112.62 USD
최대한의:
218.78 USD (70.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.60% (218.78 USD)
자본금별:
24.89% (24.04 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 42
USDCAD 40
AUDUSD 37
EURJPY 36
USDJPY 32
NZDJPY 32
AUDJPY 32
GBPJPY 31
GBPUSD 30
GBPAUD 30
NZDUSD 27
CHFJPY 26
EURCHF 26
EURUSD 26
EURNZD 25
USDCHF 24
EURCAD 21
EURGBP 21
AUDNZD 21
NZDCAD 20
GBPCAD 19
EURAUD 18
GBPCHF 17
NZDCHF 16
CADCHF 15
AUDCHF 11
CADJPY 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD -6
USDCAD -27
AUDUSD 11
EURJPY 6
USDJPY 14
NZDJPY 4
AUDJPY -5
GBPJPY -1
GBPUSD -12
GBPAUD -3
NZDUSD -3
CHFJPY -8
EURCHF -14
EURUSD -6
EURNZD 9
USDCHF -10
EURCAD 11
EURGBP -6
AUDNZD 1
NZDCAD -8
GBPCAD -5
EURAUD -1
GBPCHF -20
NZDCHF -6
CADCHF -7
AUDCHF -14
CADJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD -788
USDCAD -3.7K
AUDUSD 1.1K
EURJPY 876
USDJPY 2.2K
NZDJPY 578
AUDJPY -756
GBPJPY -343
GBPUSD -1.2K
GBPAUD -491
NZDUSD -288
CHFJPY -1.3K
EURCHF -1.1K
EURUSD -608
EURNZD 1.5K
USDCHF -841
EURCAD 1.5K
EURGBP -418
AUDNZD 174
NZDCAD -1.1K
GBPCAD -643
EURAUD -161
GBPCHF -1.6K
NZDCHF -442
CADCHF -575
AUDCHF -1.1K
CADJPY 232
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +12.15 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +59.35 USD
연속 최대 손실: -16.09 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-ECN1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
리뷰 없음
2025.11.24 01:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 18:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.