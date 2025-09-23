SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Simple GRT
Hassan Niknezhadi

Simple GRT

Hassan Niknezhadi
0 comentários
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -43%
Alpari-ECN1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
662
Negociações com lucro:
299 (45.16%)
Negociações com perda:
363 (54.83%)
Melhor negociação:
12.15 USD
Pior negociação:
-11.77 USD
Lucro bruto:
559.67 USD (74 634 pips)
Perda bruta:
-625.89 USD (78 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (59.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
59.35 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
46.25%
Depósito máximo carregado:
27.48%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
335 (50.60%)
Negociações curtas:
327 (49.40%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
1.87 USD
Perda média:
-1.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-16.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.65 USD (8)
Crescimento mensal:
-19.93%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
66.22 USD
Máximo:
172.38 USD (55.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.30% (172.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.06% (12.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 42
USDCAD 40
EURJPY 36
AUDUSD 36
USDJPY 32
GBPUSD 30
NZDJPY 30
AUDJPY 30
GBPJPY 29
GBPAUD 29
NZDUSD 27
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURNZD 24
USDCHF 24
EURCHF 24
EURCAD 21
EURGBP 20
AUDNZD 20
GBPCAD 19
NZDCAD 18
EURAUD 17
GBPCHF 15
NZDCHF 15
CADCHF 15
AUDCHF 11
CADJPY 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD -6
USDCAD -27
EURJPY 6
AUDUSD 13
USDJPY 14
GBPUSD -12
NZDJPY 4
AUDJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD -1
NZDUSD -3
EURUSD -6
CHFJPY -4
EURNZD 6
USDCHF -10
EURCHF -14
EURCAD 11
EURGBP -2
AUDNZD 5
GBPCAD -5
NZDCAD 3
EURAUD 9
GBPCHF -29
NZDCHF -2
CADCHF -7
AUDCHF -14
CADJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -788
USDCAD -3.7K
EURJPY 876
AUDUSD 1.3K
USDJPY 2.2K
GBPUSD -1.2K
NZDJPY 671
AUDJPY 166
GBPJPY 65
GBPAUD -226
NZDUSD -288
EURUSD -608
CHFJPY -601
EURNZD 964
USDCHF -841
EURCHF -1.1K
EURCAD 1.5K
EURGBP -119
AUDNZD 869
GBPCAD -643
NZDCAD 375
EURAUD 1.4K
GBPCHF -2.3K
NZDCHF -194
CADCHF -575
AUDCHF -1.1K
CADJPY 232
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.15 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +59.35 USD
Máxima perda consecutiva: -16.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-ECN1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 10
Tickcopy-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
GBEbrokers-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 106
Forexware-Live 7
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 86
TradingProInternational-Live
0.00 × 95
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 14
FxPro.com-Real08
0.00 × 113
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 26
Axi-US06-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 4
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
Sem comentários
2025.11.24 01:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 18:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Simple GRT
30 USD por mês
-43%
0
0
USD
96
USD
17
100%
662
45%
46%
0.89
-0.10
USD
64%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.