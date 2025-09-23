- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
662
Negociações com lucro:
299 (45.16%)
Negociações com perda:
363 (54.83%)
Melhor negociação:
12.15 USD
Pior negociação:
-11.77 USD
Lucro bruto:
559.67 USD (74 634 pips)
Perda bruta:
-625.89 USD (78 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (59.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
59.35 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
46.25%
Depósito máximo carregado:
27.48%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
335 (50.60%)
Negociações curtas:
327 (49.40%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
1.87 USD
Perda média:
-1.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-16.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.65 USD (8)
Crescimento mensal:
-19.93%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
66.22 USD
Máximo:
172.38 USD (55.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.30% (172.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.06% (12.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|USDCAD
|40
|EURJPY
|36
|AUDUSD
|36
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|30
|NZDJPY
|30
|AUDJPY
|30
|GBPJPY
|29
|GBPAUD
|29
|NZDUSD
|27
|EURUSD
|26
|CHFJPY
|25
|EURNZD
|24
|USDCHF
|24
|EURCHF
|24
|EURCAD
|21
|EURGBP
|20
|AUDNZD
|20
|GBPCAD
|19
|NZDCAD
|18
|EURAUD
|17
|GBPCHF
|15
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|15
|AUDCHF
|11
|CADJPY
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|-6
|USDCAD
|-27
|EURJPY
|6
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|14
|GBPUSD
|-12
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|-1
|NZDUSD
|-3
|EURUSD
|-6
|CHFJPY
|-4
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-10
|EURCHF
|-14
|EURCAD
|11
|EURGBP
|-2
|AUDNZD
|5
|GBPCAD
|-5
|NZDCAD
|3
|EURAUD
|9
|GBPCHF
|-29
|NZDCHF
|-2
|CADCHF
|-7
|AUDCHF
|-14
|CADJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-788
|USDCAD
|-3.7K
|EURJPY
|876
|AUDUSD
|1.3K
|USDJPY
|2.2K
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|671
|AUDJPY
|166
|GBPJPY
|65
|GBPAUD
|-226
|NZDUSD
|-288
|EURUSD
|-608
|CHFJPY
|-601
|EURNZD
|964
|USDCHF
|-841
|EURCHF
|-1.1K
|EURCAD
|1.5K
|EURGBP
|-119
|AUDNZD
|869
|GBPCAD
|-643
|NZDCAD
|375
|EURAUD
|1.4K
|GBPCHF
|-2.3K
|NZDCHF
|-194
|CADCHF
|-575
|AUDCHF
|-1.1K
|CADJPY
|232
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.15 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +59.35 USD
Máxima perda consecutiva: -16.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-ECN1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
GKFXPrime-Live-1.4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 10
|
Tickcopy-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
GBEbrokers-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 106
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 39
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 86
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 95
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 11
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 14
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 113
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-43%
0
0
USD
USD
96
USD
USD
17
100%
662
45%
46%
0.89
-0.10
USD
USD
64%
1:500