İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
101 (64.33%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (35.67%)
En iyi işlem:
341.02 USD
En kötü işlem:
-48.55 USD
Brüt kâr:
1 433.66 USD (23 163 pips)
Brüt zarar:
-570.68 USD (18 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (102.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
381.76 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
7.86%
Maks. mevduat yükü:
21.56%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.69
Alış işlemleri:
58 (36.94%)
Satış işlemleri:
99 (63.06%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
5.50 USD
Ortalama kâr:
14.19 USD
Ortalama zarar:
-10.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.18 USD (3)
Aylık büyüme:
28.23%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.18 USD (2.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.16% (112.18 USD)
Varlığa göre:
17.79% (630.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|863
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|4.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +341.02 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +102.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- Grid, max position 14
- Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- Auto close/Cut loss at 50%
- Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- Min equity: $3,300 start 0.01
- On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman.
- Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- Target profit 20%/bln
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
3
21%
157
64%
8%
2.51
5.50
USD
USD
18%
1:500