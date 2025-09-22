SinyallerBölümler
Iskandar Iskandar

AMG XAU

Iskandar Iskandar
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 28%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
101 (64.33%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (35.67%)
En iyi işlem:
341.02 USD
En kötü işlem:
-48.55 USD
Brüt kâr:
1 433.66 USD (23 163 pips)
Brüt zarar:
-570.68 USD (18 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (102.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
381.76 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
7.86%
Maks. mevduat yükü:
21.56%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.69
Alış işlemleri:
58 (36.94%)
Satış işlemleri:
99 (63.06%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
5.50 USD
Ortalama kâr:
14.19 USD
Ortalama zarar:
-10.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.18 USD (3)
Aylık büyüme:
28.23%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.18 USD (2.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.16% (112.18 USD)
Varlığa göre:
17.79% (630.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 863
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 4.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +341.02 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +102.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

- Grid, max position 14
- ⁠Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- ⁠Auto close/Cut loss at 50%
- ⁠Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- ⁠Min equity: $3,300 start 0.01
- ⁠On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman. 
- ⁠Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- ⁠Target profit 20%/bln
İnceleme yok
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AMG XAU
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
3.4K
USD
3
21%
157
64%
8%
2.51
5.50
USD
18%
1:500
