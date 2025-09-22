SinaisSeções
Iskandar Iskandar

AMG XAU

Iskandar Iskandar
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 115%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
810
Negociações com lucro:
575 (70.98%)
Negociações com perda:
235 (29.01%)
Melhor negociação:
566.00 USD
Pior negociação:
-730.55 USD
Lucro bruto:
9 641.06 USD (185 637 pips)
Perda bruta:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (100.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
806.97 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
8.29%
Depósito máximo carregado:
60.93%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
349 (43.09%)
Negociações curtas:
461 (56.91%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
4.73 USD
Lucro médio:
16.77 USD
Perda média:
-24.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 462.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 462.88 USD (7)
Crescimento mensal:
17.50%
Previsão anual:
212.28%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 176.04 USD (35.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.15% (2 176.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.15% (1 477.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 810
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +566.00 USD
Pior negociação: -731 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +100.06 USD
Máxima perda consecutiva: -1 462.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

- Grid, max position 14
- ⁠Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- ⁠Auto close/Cut loss at 50%
- ⁠Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- ⁠Min equity: $3,300 start 0.01
- ⁠On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman. 
- ⁠Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- ⁠Target profit 20%/bln
Sem comentários
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 21:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 21:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
