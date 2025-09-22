- Crescimento
Negociações:
810
Negociações com lucro:
575 (70.98%)
Negociações com perda:
235 (29.01%)
Melhor negociação:
566.00 USD
Pior negociação:
-730.55 USD
Lucro bruto:
9 641.06 USD (185 637 pips)
Perda bruta:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (100.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
806.97 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
8.29%
Depósito máximo carregado:
60.93%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
349 (43.09%)
Negociações curtas:
461 (56.91%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
4.73 USD
Lucro médio:
16.77 USD
Perda média:
-24.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 462.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 462.88 USD (7)
Crescimento mensal:
17.50%
Previsão anual:
212.28%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 176.04 USD (35.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.15% (2 176.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.15% (1 477.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|810
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +566.00 USD
Pior negociação: -731 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +100.06 USD
Máxima perda consecutiva: -1 462.88 USD
- Grid, max position 14
- Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- Auto close/Cut loss at 50%
- Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- Min equity: $3,300 start 0.01
- On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman.
- Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- Target profit 20%/bln
