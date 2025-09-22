信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AMG XAU
Iskandar Iskandar

AMG XAU

Iskandar Iskandar
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 115%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
810
盈利交易:
575 (70.98%)
亏损交易:
235 (29.01%)
最好交易:
566.00 USD
最差交易:
-730.55 USD
毛利:
9 641.06 USD (185 637 pips)
毛利亏损:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
最大连续赢利:
16 (100.06 USD)
最大连续盈利:
806.97 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
8.29%
最大入金加载:
60.93%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
1.76
长期交易:
349 (43.09%)
短期交易:
461 (56.91%)
利润因子:
1.66
预期回报:
4.73 USD
平均利润:
16.77 USD
平均损失:
-24.71 USD
最大连续失误:
7 (-1 462.88 USD)
最大连续亏损:
-1 462.88 USD (7)
每月增长:
17.50%
年度预测:
212.28%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 176.04 USD (35.58%)
相对跌幅:
结余:
55.15% (2 176.04 USD)
净值:
47.15% (1 477.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 810
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +566.00 USD
最差交易: -731 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +100.06 USD
最大连续亏损: -1 462.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

- Grid, max position 14
- ⁠Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- ⁠Auto close/Cut loss at 50%
- ⁠Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- ⁠Min equity: $3,300 start 0.01
- ⁠On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman. 
- ⁠Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- ⁠Target profit 20%/bln
没有评论
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 21:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 21:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AMG XAU
每月30 USD
115%
0
0
USD
7.7K
USD
13
4%
810
70%
8%
1.66
4.73
USD
55%
1:500
