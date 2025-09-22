- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
810
盈利交易:
575 (70.98%)
亏损交易:
235 (29.01%)
最好交易:
566.00 USD
最差交易:
-730.55 USD
毛利:
9 641.06 USD (185 637 pips)
毛利亏损:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
最大连续赢利:
16 (100.06 USD)
最大连续盈利:
806.97 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
8.29%
最大入金加载:
60.93%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
1.76
长期交易:
349 (43.09%)
短期交易:
461 (56.91%)
利润因子:
1.66
预期回报:
4.73 USD
平均利润:
16.77 USD
平均损失:
-24.71 USD
最大连续失误:
7 (-1 462.88 USD)
最大连续亏损:
-1 462.88 USD (7)
每月增长:
17.50%
年度预测:
212.28%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 176.04 USD (35.58%)
相对跌幅:
结余:
55.15% (2 176.04 USD)
净值:
47.15% (1 477.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|810
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +566.00 USD
最差交易: -731 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +100.06 USD
最大连续亏损: -1 462.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
- Grid, max position 14
- Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- Auto close/Cut loss at 50%
- Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- Min equity: $3,300 start 0.01
- On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman.
- Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- Target profit 20%/bln
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
115%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
13
4%
810
70%
8%
1.66
4.73
USD
USD
55%
1:500