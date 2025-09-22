- Crescita
Trade:
157
Profit Trade:
101 (64.33%)
Loss Trade:
56 (35.67%)
Best Trade:
341.02 USD
Worst Trade:
-48.55 USD
Profitto lordo:
1 433.66 USD (23 163 pips)
Perdita lorda:
-570.68 USD (18 311 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (102.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
381.76 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
7.86%
Massimo carico di deposito:
21.56%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.69
Long Trade:
58 (36.94%)
Short Trade:
99 (63.06%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
5.50 USD
Profitto medio:
14.19 USD
Perdita media:
-10.19 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.18 USD (3)
Crescita mensile:
28.23%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.18 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.16% (112.18 USD)
Per equità:
17.79% (630.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|863
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|4.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +341.02 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +102.50 USD
Massima perdita consecutiva: -21.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- Grid, max position 14
- Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- Auto close/Cut loss at 50%
- Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- Min equity: $3,300 start 0.01
- On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman.
- Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- Target profit 20%/bln
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
3
21%
157
64%
8%
2.51
5.50
USD
USD
18%
1:500