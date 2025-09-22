SegnaliSezioni
Iskandar Iskandar

AMG XAU

Iskandar Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
101 (64.33%)
Loss Trade:
56 (35.67%)
Best Trade:
341.02 USD
Worst Trade:
-48.55 USD
Profitto lordo:
1 433.66 USD (23 163 pips)
Perdita lorda:
-570.68 USD (18 311 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (102.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
381.76 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
7.86%
Massimo carico di deposito:
21.56%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.69
Long Trade:
58 (36.94%)
Short Trade:
99 (63.06%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
5.50 USD
Profitto medio:
14.19 USD
Perdita media:
-10.19 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.18 USD (3)
Crescita mensile:
28.23%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.18 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.16% (112.18 USD)
Per equità:
17.79% (630.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 863
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +341.02 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +102.50 USD
Massima perdita consecutiva: -21.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

- Grid, max position 14
- ⁠Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- ⁠Auto close/Cut loss at 50%
- ⁠Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- ⁠Min equity: $3,300 start 0.01
- ⁠On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman. 
- ⁠Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- ⁠Target profit 20%/bln
Non ci sono recensioni
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
