Iskandar Iskandar

AMG XAU

Iskandar Iskandar
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 115%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
810
이익 거래:
575 (70.98%)
손실 거래:
235 (29.01%)
최고의 거래:
566.00 USD
최악의 거래:
-730.55 USD
총 수익:
9 641.06 USD (185 637 pips)
총 손실:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
연속 최대 이익:
16 (100.06 USD)
연속 최대 이익:
806.97 USD (3)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
6.28%
최대 입금량:
60.93%
최근 거래:
31 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
42 분
회복 요인:
1.76
롱(주식매수):
349 (43.09%)
숏(주식차입매도):
461 (56.91%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
4.73 USD
평균 이익:
16.77 USD
평균 손실:
-24.71 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 462.88 USD)
연속 최대 손실:
-1 462.88 USD (7)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
2.62%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 176.04 USD (35.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.15% (2 176.04 USD)
자본금별:
47.15% (1 477.35 USD)

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 810
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +566.00 USD
최악의 거래: -731 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +100.06 USD
연속 최대 손실: -1 462.88 USD

- Grid, max position 14
- ⁠Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- ⁠Auto close/Cut loss at 50%
- ⁠Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- ⁠Min equity: $3,300 start 0.01
- ⁠On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman. 
- ⁠Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- ⁠Target profit 20%/bln
리뷰 없음
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 21:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 21:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
