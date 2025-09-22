- 자본
- 축소
트레이드:
810
이익 거래:
575 (70.98%)
손실 거래:
235 (29.01%)
최고의 거래:
566.00 USD
최악의 거래:
-730.55 USD
총 수익:
9 641.06 USD (185 637 pips)
총 손실:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
연속 최대 이익:
16 (100.06 USD)
연속 최대 이익:
806.97 USD (3)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
6.28%
최대 입금량:
60.93%
최근 거래:
31 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
42 분
회복 요인:
1.76
롱(주식매수):
349 (43.09%)
숏(주식차입매도):
461 (56.91%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
4.73 USD
평균 이익:
16.77 USD
평균 손실:
-24.71 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 462.88 USD)
연속 최대 손실:
-1 462.88 USD (7)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
2.62%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 176.04 USD (35.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.15% (2 176.04 USD)
자본금별:
47.15% (1 477.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|810
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +566.00 USD
최악의 거래: -731 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +100.06 USD
연속 최대 손실: -1 462.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
- Grid, max position 14
- Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- Auto close/Cut loss at 50%
- Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- Min equity: $3,300 start 0.01
- On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman.
- Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- Target profit 20%/bln
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
115%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
13
4%
810
70%
6%
1.66
4.73
USD
USD
55%
1:500