- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
810
利益トレード:
575 (70.98%)
損失トレード:
235 (29.01%)
ベストトレード:
566.00 USD
最悪のトレード:
-730.55 USD
総利益:
9 641.06 USD (185 637 pips)
総損失:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
最大連続の勝ち:
16 (100.06 USD)
最大連続利益:
806.97 USD (3)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
8.29%
最大入金額:
60.93%
最近のトレード:
20 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
1.76
長いトレード:
349 (43.09%)
短いトレード:
461 (56.91%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
4.73 USD
平均利益:
16.77 USD
平均損失:
-24.71 USD
最大連続の負け:
7 (-1 462.88 USD)
最大連続損失:
-1 462.88 USD (7)
月間成長:
17.50%
年間予想:
212.28%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 176.04 USD (35.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.15% (2 176.04 USD)
エクイティによる:
47.15% (1 477.35 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
- Grid, max position 14
- Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- Auto close/Cut loss at 50%
- Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- Min equity: $3,300 start 0.01
- On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman.
- Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- Target profit 20%/bln
レビューなし
