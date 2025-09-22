シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AMG XAU
Iskandar Iskandar

AMG XAU

Iskandar Iskandar
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 115%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
810
利益トレード:
575 (70.98%)
損失トレード:
235 (29.01%)
ベストトレード:
566.00 USD
最悪のトレード:
-730.55 USD
総利益:
9 641.06 USD (185 637 pips)
総損失:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
最大連続の勝ち:
16 (100.06 USD)
最大連続利益:
806.97 USD (3)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
8.29%
最大入金額:
60.93%
最近のトレード:
20 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
1.76
長いトレード:
349 (43.09%)
短いトレード:
461 (56.91%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
4.73 USD
平均利益:
16.77 USD
平均損失:
-24.71 USD
最大連続の負け:
7 (-1 462.88 USD)
最大連続損失:
-1 462.88 USD (7)
月間成長:
17.50%
年間予想:
212.28%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 176.04 USD (35.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.15% (2 176.04 USD)
エクイティによる:
47.15% (1 477.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 810
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +566.00 USD
最悪のトレード: -731 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +100.06 USD
最大連続損失: -1 462.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

- Grid, max position 14
- ⁠Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- ⁠Auto close/Cut loss at 50%
- ⁠Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- ⁠Min equity: $3,300 start 0.01
- ⁠On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman. 
- ⁠Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- ⁠Target profit 20%/bln
レビューなし
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 21:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 21:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
