Всего трейдов:
810
Прибыльных трейдов:
575 (70.98%)
Убыточных трейдов:
235 (29.01%)
Лучший трейд:
566.00 USD
Худший трейд:
-730.55 USD
Общая прибыль:
9 641.06 USD (185 637 pips)
Общий убыток:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (100.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
806.97 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
8.29%
Макс. загрузка депозита:
60.93%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
349 (43.09%)
Коротких трейдов:
461 (56.91%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
4.73 USD
Средняя прибыль:
16.77 USD
Средний убыток:
-24.71 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 462.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 462.88 USD (7)
Прирост в месяц:
17.50%
Годовой прогноз:
212.28%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 176.04 USD (35.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.15% (2 176.04 USD)
По эквити:
47.15% (1 477.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|810
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +566.00 USD
Худший трейд: -731 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +100.06 USD
Макс. убыток в серии: -1 462.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
- Grid, max position 14
- Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- Auto close/Cut loss at 50%
- Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- Min equity: $3,300 start 0.01
- On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman.
- Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- Target profit 20%/bln
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
115%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
13
4%
810
70%
8%
1.66
4.73
USD
USD
55%
1:500