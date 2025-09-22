СигналыРазделы
Iskandar Iskandar

AMG XAU

Iskandar Iskandar
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 115%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
810
Прибыльных трейдов:
575 (70.98%)
Убыточных трейдов:
235 (29.01%)
Лучший трейд:
566.00 USD
Худший трейд:
-730.55 USD
Общая прибыль:
9 641.06 USD (185 637 pips)
Общий убыток:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (100.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
806.97 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
8.29%
Макс. загрузка депозита:
60.93%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
349 (43.09%)
Коротких трейдов:
461 (56.91%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
4.73 USD
Средняя прибыль:
16.77 USD
Средний убыток:
-24.71 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 462.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 462.88 USD (7)
Прирост в месяц:
17.50%
Годовой прогноз:
212.28%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 176.04 USD (35.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.15% (2 176.04 USD)
По эквити:
47.15% (1 477.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 810
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +566.00 USD
Худший трейд: -731 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +100.06 USD
Макс. убыток в серии: -1 462.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

- Grid, max position 14
- ⁠Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- ⁠Auto close/Cut loss at 50%
- ⁠Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- ⁠Min equity: $3,300 start 0.01
- ⁠On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman. 
- ⁠Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- ⁠Target profit 20%/bln
Нет отзывов
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 21:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 21:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
