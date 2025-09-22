SignauxSections
Iskandar Iskandar

AMG XAU

Iskandar Iskandar
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
98 (64.47%)
Perte trades:
54 (35.53%)
Meilleure transaction:
341.02 USD
Pire transaction:
-48.55 USD
Bénéfice brut:
1 419.76 USD (22 658 pips)
Perte brute:
-563.20 USD (17 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (102.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
381.76 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
8.88%
Charge de dépôt maximale:
21.56%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
73
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
7.64
Longs trades:
57 (37.50%)
Courts trades:
95 (62.50%)
Facteur de profit:
2.52
Rendement attendu:
5.64 USD
Bénéfice moyen:
14.49 USD
Perte moyenne:
-10.43 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-21.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-112.18 USD (3)
Croissance mensuelle:
27.99%
Algo trading:
21%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.18 USD (2.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.16% (112.18 USD)
Par fonds propres:
17.79% (630.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 857
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 4.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +341.02 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +102.50 USD
Perte consécutive maximale: -21.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

- Grid, max position 14
- ⁠Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- ⁠Auto close/Cut loss at 50%
- ⁠Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- ⁠Min equity: $3,300 start 0.01
- ⁠On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman. 
- ⁠Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- ⁠Target profit 20%/bln
Aucun avis
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
