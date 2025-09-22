- Croissance
Trades:
152
Bénéfice trades:
98 (64.47%)
Perte trades:
54 (35.53%)
Meilleure transaction:
341.02 USD
Pire transaction:
-48.55 USD
Bénéfice brut:
1 419.76 USD (22 658 pips)
Perte brute:
-563.20 USD (17 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (102.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
381.76 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
8.88%
Charge de dépôt maximale:
21.56%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
73
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
7.64
Longs trades:
57 (37.50%)
Courts trades:
95 (62.50%)
Facteur de profit:
2.52
Rendement attendu:
5.64 USD
Bénéfice moyen:
14.49 USD
Perte moyenne:
-10.43 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-21.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-112.18 USD (3)
Croissance mensuelle:
27.99%
Algo trading:
21%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.18 USD (2.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.16% (112.18 USD)
Par fonds propres:
17.79% (630.96 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|857
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
- Grid, max position 14
- Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- Auto close/Cut loss at 50%
- Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- Min equity: $3,300 start 0.01
- On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman.
- Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- Target profit 20%/bln
