- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
810
Gewinntrades:
575 (70.98%)
Verlusttrades:
235 (29.01%)
Bester Trade:
566.00 USD
Schlechtester Trade:
-730.55 USD
Bruttoprofit:
9 641.06 USD (185 637 pips)
Bruttoverlust:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (100.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
806.97 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
8.29%
Max deposit load:
60.93%
Letzter Trade:
21 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
1.76
Long-Positionen:
349 (43.09%)
Short-Positionen:
461 (56.91%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
4.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 462.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 462.88 USD (7)
Wachstum pro Monat :
17.50%
Jahresprognose:
212.28%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 176.04 USD (35.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.15% (2 176.04 USD)
Kapital:
47.15% (1 477.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|810
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +566.00 USD
Schlechtester Trade: -731 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +100.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 462.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
- Grid, max position 14
- Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- Auto close/Cut loss at 50%
- Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- Min equity: $3,300 start 0.01
- On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman.
- Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- Target profit 20%/bln
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
115%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
13
4%
810
70%
8%
1.66
4.73
USD
USD
55%
1:500