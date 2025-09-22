SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AMG XAU
Iskandar Iskandar

AMG XAU

Iskandar Iskandar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 115%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
810
Gewinntrades:
575 (70.98%)
Verlusttrades:
235 (29.01%)
Bester Trade:
566.00 USD
Schlechtester Trade:
-730.55 USD
Bruttoprofit:
9 641.06 USD (185 637 pips)
Bruttoverlust:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (100.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
806.97 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
8.29%
Max deposit load:
60.93%
Letzter Trade:
21 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
1.76
Long-Positionen:
349 (43.09%)
Short-Positionen:
461 (56.91%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
4.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 462.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 462.88 USD (7)
Wachstum pro Monat :
17.50%
Jahresprognose:
212.28%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 176.04 USD (35.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.15% (2 176.04 USD)
Kapital:
47.15% (1 477.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 810
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.8K
XAUUSD+ 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 49K
XAUUSD+ 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +566.00 USD
Schlechtester Trade: -731 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +100.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 462.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

- Grid, max position 14
- ⁠Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- ⁠Auto close/Cut loss at 50%
- ⁠Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- ⁠Min equity: $3,300 start 0.01
- ⁠On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman. 
- ⁠Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- ⁠Target profit 20%/bln
Keine Bewertungen
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 21:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 21:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
