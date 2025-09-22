- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
810
Transacciones Rentables:
575 (70.98%)
Transacciones Irrentables:
235 (29.01%)
Mejor transacción:
566.00 USD
Peor transacción:
-730.55 USD
Beneficio Bruto:
9 641.06 USD (185 637 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (100.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
806.97 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
8.29%
Carga máxima del depósito:
60.93%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
1.76
Transacciones Largas:
349 (43.09%)
Transacciones Cortas:
461 (56.91%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
4.73 USD
Beneficio medio:
16.77 USD
Pérdidas medias:
-24.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 462.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 462.88 USD (7)
Crecimiento al mes:
17.50%
Pronóstico anual:
212.28%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 176.04 USD (35.58%)
Reducción relativa:
De balance:
55.15% (2 176.04 USD)
De fondos:
47.15% (1 477.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|810
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +566.00 USD
Peor transacción: -731 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +100.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 462.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
- Grid, max position 14
- Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- Auto close/Cut loss at 50%
- Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- Min equity: $3,300 start 0.01
- On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman.
- Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- Target profit 20%/bln
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
115%
0
0
USD
USD
7.7K
USD
USD
13
4%
810
70%
8%
1.66
4.73
USD
USD
55%
1:500