Iskandar Iskandar

AMG XAU

Iskandar Iskandar
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 115%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
810
Transacciones Rentables:
575 (70.98%)
Transacciones Irrentables:
235 (29.01%)
Mejor transacción:
566.00 USD
Peor transacción:
-730.55 USD
Beneficio Bruto:
9 641.06 USD (185 637 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 806.48 USD (137 176 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (100.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
806.97 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
8.29%
Carga máxima del depósito:
60.93%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
1.76
Transacciones Largas:
349 (43.09%)
Transacciones Cortas:
461 (56.91%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
4.73 USD
Beneficio medio:
16.77 USD
Pérdidas medias:
-24.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 462.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 462.88 USD (7)
Crecimiento al mes:
17.50%
Pronóstico anual:
212.28%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 176.04 USD (35.58%)
Reducción relativa:
De balance:
55.15% (2 176.04 USD)
De fondos:
47.15% (1 477.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 810
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 3.8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 49K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +566.00 USD
Peor transacción: -731 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +100.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 462.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

- Grid, max position 14
- ⁠Highest Drawdown so far 35% gold, 32% mixed
- ⁠Auto close/Cut loss at 50%
- ⁠Target return: Gold - 20%, Mixed 50%
- ⁠Min equity: $3,300 start 0.01
- ⁠On 24/7, udah lewatin news, tariff, war, gold dump/bull rally, aman. 
- ⁠Ga perlu sampe TP, dia ada profit protection jadi kalo udh profit terus balik arah dia close in profit
- ⁠Target profit 20%/bln
No hay comentarios
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 21:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 16:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 21:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 16:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
