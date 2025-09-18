SinyallerBölümler
Andrei Pchelovodov

Udmurt

Andrei Pchelovodov
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
FINAM-Real4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
19 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (24.00%)
En iyi işlem:
1 113.28 RUB
En kötü işlem:
-677.17 RUB
Brüt kâr:
4 941.96 RUB (4 407 pips)
Brüt zarar:
-1 470.55 RUB (1 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 350.01 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
2 536.70 RUB (7)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
62.53%
Maks. mevduat yükü:
74.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.76
Alış işlemleri:
13 (52.00%)
Satış işlemleri:
12 (48.00%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
138.86 RUB
Ortalama kâr:
260.10 RUB
Ortalama zarar:
-245.09 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-923.43 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-923.43 RUB (3)
Aylık büyüme:
16.10%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
125.93 RUB
Maksimum:
923.43 RUB (5.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.48% (923.43 RUB)
Varlığa göre:
7.05% (2 554.83 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.ffx 13
AUDJPY.ffx 7
XAUUSD.ffx 1
CADJPY.ffx 1
USDJPY.ffx 1
AUDUSD.ffx 1
EURCAD.ffx 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.ffx 33
AUDJPY.ffx 10
XAUUSD.ffx 2
CADJPY.ffx 1
USDJPY.ffx 2
AUDUSD.ffx 6
EURCAD.ffx 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.ffx 1.5K
AUDJPY.ffx -4
XAUUSD.ffx 164
CADJPY.ffx 149
USDJPY.ffx 36
AUDUSD.ffx 422
EURCAD.ffx 323
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 113.28 RUB
En kötü işlem: -677 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 350.01 RUB
Maksimum ardışık zarar: -923.43 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

торгует робот, по импульсам
İnceleme yok
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
