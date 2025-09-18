SignauxSections
Andrei Pchelovodov

Udmurt

Andrei Pchelovodov
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
FINAM-Real4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
19 (76.00%)
Perte trades:
6 (24.00%)
Meilleure transaction:
1 113.28 RUB
Pire transaction:
-677.17 RUB
Bénéfice brut:
4 941.96 RUB (4 407 pips)
Perte brute:
-1 470.55 RUB (1 826 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 350.01 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
2 536.70 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
73.47%
Charge de dépôt maximale:
74.91%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.76
Longs trades:
13 (52.00%)
Courts trades:
12 (48.00%)
Facteur de profit:
3.36
Rendement attendu:
138.86 RUB
Bénéfice moyen:
260.10 RUB
Perte moyenne:
-245.09 RUB
Pertes consécutives maximales:
3 (-923.43 RUB)
Perte consécutive maximale:
-923.43 RUB (3)
Croissance mensuelle:
16.10%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
125.93 RUB
Maximal:
923.43 RUB (5.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.48% (923.43 RUB)
Par fonds propres:
7.05% (2 554.83 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.ffx 13
AUDJPY.ffx 7
XAUUSD.ffx 1
CADJPY.ffx 1
USDJPY.ffx 1
AUDUSD.ffx 1
EURCAD.ffx 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.ffx 33
AUDJPY.ffx 10
XAUUSD.ffx 2
CADJPY.ffx 1
USDJPY.ffx 2
AUDUSD.ffx 6
EURCAD.ffx 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.ffx 1.5K
AUDJPY.ffx -4
XAUUSD.ffx 164
CADJPY.ffx 149
USDJPY.ffx 36
AUDUSD.ffx 422
EURCAD.ffx 323
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 113.28 RUB
Pire transaction: -677 RUB
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 350.01 RUB
Perte consécutive maximale: -923.43 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

торгует робот, по импульсам
Aucun avis
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Udmurt
30 USD par mois
16%
0
0
USD
67K
RUB
4
80%
25
76%
73%
3.36
138.86
RUB
7%
1:100
Copier

