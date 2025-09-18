SeñalesSecciones
Andrei Pchelovodov

Udmurt

Andrei Pchelovodov
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
FINAM-Real4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
367
Transacciones Rentables:
182 (49.59%)
Transacciones Irrentables:
185 (50.41%)
Mejor transacción:
3 302.63 RUB
Peor transacción:
-1 782.39 RUB
Beneficio Bruto:
96 693.96 RUB (77 923 pips)
Pérdidas Brutas:
-83 812.70 RUB (59 872 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (8 686.98 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
8 776.56 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
86.97%
Carga máxima del depósito:
99.34%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.75
Transacciones Largas:
177 (48.23%)
Transacciones Cortas:
190 (51.77%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
35.10 RUB
Beneficio medio:
531.29 RUB
Pérdidas medias:
-453.04 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-6 030.54 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 030.54 RUB (15)
Crecimiento al mes:
-2.57%
Pronóstico anual:
-31.19%
Trading algorítmico:
14%
Reducción de balance:
Absoluto:
125.93 RUB
Máxima:
17 070.46 RUB (44.71%)
Reducción relativa:
De balance:
19.58% (17 070.46 RUB)
De fondos:
7.05% (2 554.83 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.ffx 51
EURCAD.ffx 44
AUDJPY.ffx 42
USDCAD.ffx 33
GBPUSD.ffx 31
AUDCAD.ffx 27
AUDUSD.ffx 23
CADJPY.ffx 21
USDJPY.ffx 21
EURJPY.ffx 21
USDCHF.ffx 21
CHFJPY.ffx 21
EURCHF.ffx 10
XAUUSD.ffx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.ffx 63
EURCAD.ffx -107
AUDJPY.ffx 96
USDCAD.ffx -97
GBPUSD.ffx -80
AUDCAD.ffx -36
AUDUSD.ffx 27
CADJPY.ffx 126
USDJPY.ffx 85
EURJPY.ffx 89
USDCHF.ffx 39
CHFJPY.ffx 34
EURCHF.ffx -30
XAUUSD.ffx 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.ffx 2.8K
EURCAD.ffx -719
AUDJPY.ffx 5.2K
USDCAD.ffx -4.4K
GBPUSD.ffx -1.5K
AUDCAD.ffx -1.9K
AUDUSD.ffx 1.5K
CADJPY.ffx 5.8K
USDJPY.ffx 6.1K
EURJPY.ffx 5.2K
USDCHF.ffx 1.5K
CHFJPY.ffx -544
EURCHF.ffx -1.2K
XAUUSD.ffx 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 302.63 RUB
Peor transacción: -1 782 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +8 686.98 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -6 030.54 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

торгует робот, по импульсам
No hay comentarios
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Udmurt
30 USD al mes
32%
0
0
USD
77K
RUB
17
14%
367
49%
87%
1.15
35.10
RUB
20%
1:100
