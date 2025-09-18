- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
365
盈利交易:
181 (49.58%)
亏损交易:
184 (50.41%)
最好交易:
3 302.63 RUB
最差交易:
-1 782.39 RUB
毛利:
96 590.30 RUB (77 858 pips)
毛利亏损:
-83 272.36 RUB (59 403 pips)
最大连续赢利:
13 (8 686.98 RUB)
最大连续盈利:
8 776.56 RUB (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
86.97%
最大入金加载:
99.34%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.78
长期交易:
177 (48.49%)
短期交易:
188 (51.51%)
利润因子:
1.16
预期回报:
36.49 RUB
平均利润:
533.65 RUB
平均损失:
-452.57 RUB
最大连续失误:
15 (-6 030.54 RUB)
最大连续亏损:
-6 030.54 RUB (15)
每月增长:
-2.41%
年度预测:
-29.21%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
125.93 RUB
最大值:
17 070.46 RUB (44.71%)
相对跌幅:
结余:
19.58% (17 070.46 RUB)
净值:
7.05% (2 554.83 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|51
|EURCAD.ffx
|44
|AUDJPY.ffx
|42
|USDCAD.ffx
|33
|GBPUSD.ffx
|30
|AUDCAD.ffx
|27
|AUDUSD.ffx
|23
|CADJPY.ffx
|21
|EURJPY.ffx
|21
|USDCHF.ffx
|21
|CHFJPY.ffx
|21
|USDJPY.ffx
|20
|EURCHF.ffx
|10
|XAUUSD.ffx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.ffx
|63
|EURCAD.ffx
|-107
|AUDJPY.ffx
|96
|USDCAD.ffx
|-97
|GBPUSD.ffx
|-82
|AUDCAD.ffx
|-36
|AUDUSD.ffx
|27
|CADJPY.ffx
|126
|EURJPY.ffx
|89
|USDCHF.ffx
|39
|CHFJPY.ffx
|34
|USDJPY.ffx
|94
|EURCHF.ffx
|-30
|XAUUSD.ffx
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.ffx
|2.8K
|EURCAD.ffx
|-719
|AUDJPY.ffx
|5.2K
|USDCAD.ffx
|-4.4K
|GBPUSD.ffx
|-1.5K
|AUDCAD.ffx
|-1.9K
|AUDUSD.ffx
|1.5K
|CADJPY.ffx
|5.8K
|EURJPY.ffx
|5.2K
|USDCHF.ffx
|1.5K
|CHFJPY.ffx
|-544
|USDJPY.ffx
|6.5K
|EURCHF.ffx
|-1.2K
|XAUUSD.ffx
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 302.63 RUB
最差交易: -1 782 RUB
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +8 686.98 RUB
最大连续亏损: -6 030.54 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
торгует робот, по импульсам
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
77K
RUB
RUB
17
14%
365
49%
87%
1.15
36.49
RUB
RUB
20%
1:100