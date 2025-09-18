信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Udmurt
Andrei Pchelovodov

Udmurt

Andrei Pchelovodov
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 33%
FINAM-Real4
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
365
盈利交易:
181 (49.58%)
亏损交易:
184 (50.41%)
最好交易:
3 302.63 RUB
最差交易:
-1 782.39 RUB
毛利:
96 590.30 RUB (77 858 pips)
毛利亏损:
-83 272.36 RUB (59 403 pips)
最大连续赢利:
13 (8 686.98 RUB)
最大连续盈利:
8 776.56 RUB (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
86.97%
最大入金加载:
99.34%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.78
长期交易:
177 (48.49%)
短期交易:
188 (51.51%)
利润因子:
1.16
预期回报:
36.49 RUB
平均利润:
533.65 RUB
平均损失:
-452.57 RUB
最大连续失误:
15 (-6 030.54 RUB)
最大连续亏损:
-6 030.54 RUB (15)
每月增长:
-2.41%
年度预测:
-29.21%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
125.93 RUB
最大值:
17 070.46 RUB (44.71%)
相对跌幅:
结余:
19.58% (17 070.46 RUB)
净值:
7.05% (2 554.83 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.ffx 51
EURCAD.ffx 44
AUDJPY.ffx 42
USDCAD.ffx 33
GBPUSD.ffx 30
AUDCAD.ffx 27
AUDUSD.ffx 23
CADJPY.ffx 21
EURJPY.ffx 21
USDCHF.ffx 21
CHFJPY.ffx 21
USDJPY.ffx 20
EURCHF.ffx 10
XAUUSD.ffx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.ffx 63
EURCAD.ffx -107
AUDJPY.ffx 96
USDCAD.ffx -97
GBPUSD.ffx -82
AUDCAD.ffx -36
AUDUSD.ffx 27
CADJPY.ffx 126
EURJPY.ffx 89
USDCHF.ffx 39
CHFJPY.ffx 34
USDJPY.ffx 94
EURCHF.ffx -30
XAUUSD.ffx 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.ffx 2.8K
EURCAD.ffx -719
AUDJPY.ffx 5.2K
USDCAD.ffx -4.4K
GBPUSD.ffx -1.5K
AUDCAD.ffx -1.9K
AUDUSD.ffx 1.5K
CADJPY.ffx 5.8K
EURJPY.ffx 5.2K
USDCHF.ffx 1.5K
CHFJPY.ffx -544
USDJPY.ffx 6.5K
EURCHF.ffx -1.2K
XAUUSD.ffx 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 302.63 RUB
最差交易: -1 782 RUB
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +8 686.98 RUB
最大连续亏损: -6 030.54 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

торгует робот, по импульсам
没有评论
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
