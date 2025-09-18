シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Udmurt
Andrei Pchelovodov

Udmurt

Andrei Pchelovodov
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
FINAM-Real4
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
367
利益トレード:
182 (49.59%)
損失トレード:
185 (50.41%)
ベストトレード:
3 302.63 RUB
最悪のトレード:
-1 782.39 RUB
総利益:
96 693.96 RUB (77 923 pips)
総損失:
-83 812.70 RUB (59 872 pips)
最大連続の勝ち:
13 (8 686.98 RUB)
最大連続利益:
8 776.56 RUB (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
86.97%
最大入金額:
99.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.75
長いトレード:
177 (48.23%)
短いトレード:
190 (51.77%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
35.10 RUB
平均利益:
531.29 RUB
平均損失:
-453.04 RUB
最大連続の負け:
15 (-6 030.54 RUB)
最大連続損失:
-6 030.54 RUB (15)
月間成長:
-2.57%
年間予想:
-31.19%
アルゴリズム取引:
14%
残高によるドローダウン:
絶対:
125.93 RUB
最大の:
17 070.46 RUB (44.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.58% (17 070.46 RUB)
エクイティによる:
7.05% (2 554.83 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.ffx 51
EURCAD.ffx 44
AUDJPY.ffx 42
USDCAD.ffx 33
GBPUSD.ffx 31
AUDCAD.ffx 27
AUDUSD.ffx 23
CADJPY.ffx 21
USDJPY.ffx 21
EURJPY.ffx 21
USDCHF.ffx 21
CHFJPY.ffx 21
EURCHF.ffx 10
XAUUSD.ffx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.ffx 63
EURCAD.ffx -107
AUDJPY.ffx 96
USDCAD.ffx -97
GBPUSD.ffx -80
AUDCAD.ffx -36
AUDUSD.ffx 27
CADJPY.ffx 126
USDJPY.ffx 85
EURJPY.ffx 89
USDCHF.ffx 39
CHFJPY.ffx 34
EURCHF.ffx -30
XAUUSD.ffx 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.ffx 2.8K
EURCAD.ffx -719
AUDJPY.ffx 5.2K
USDCAD.ffx -4.4K
GBPUSD.ffx -1.5K
AUDCAD.ffx -1.9K
AUDUSD.ffx 1.5K
CADJPY.ffx 5.8K
USDJPY.ffx 6.1K
EURJPY.ffx 5.2K
USDCHF.ffx 1.5K
CHFJPY.ffx -544
EURCHF.ffx -1.2K
XAUUSD.ffx 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 302.63 RUB
最悪のトレード: -1 782 RUB
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +8 686.98 RUB
最大連続損失: -6 030.54 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

торгует робот, по импульсам
レビューなし
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Udmurt
30 USD/月
32%
0
0
USD
77K
RUB
17
14%
367
49%
87%
1.15
35.10
RUB
20%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください