- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
367
利益トレード:
182 (49.59%)
損失トレード:
185 (50.41%)
ベストトレード:
3 302.63 RUB
最悪のトレード:
-1 782.39 RUB
総利益:
96 693.96 RUB (77 923 pips)
総損失:
-83 812.70 RUB (59 872 pips)
最大連続の勝ち:
13 (8 686.98 RUB)
最大連続利益:
8 776.56 RUB (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
86.97%
最大入金額:
99.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.75
長いトレード:
177 (48.23%)
短いトレード:
190 (51.77%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
35.10 RUB
平均利益:
531.29 RUB
平均損失:
-453.04 RUB
最大連続の負け:
15 (-6 030.54 RUB)
最大連続損失:
-6 030.54 RUB (15)
月間成長:
-2.57%
年間予想:
-31.19%
アルゴリズム取引:
14%
残高によるドローダウン:
絶対:
125.93 RUB
最大の:
17 070.46 RUB (44.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.58% (17 070.46 RUB)
エクイティによる:
7.05% (2 554.83 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|51
|EURCAD.ffx
|44
|AUDJPY.ffx
|42
|USDCAD.ffx
|33
|GBPUSD.ffx
|31
|AUDCAD.ffx
|27
|AUDUSD.ffx
|23
|CADJPY.ffx
|21
|USDJPY.ffx
|21
|EURJPY.ffx
|21
|USDCHF.ffx
|21
|CHFJPY.ffx
|21
|EURCHF.ffx
|10
|XAUUSD.ffx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.ffx
|63
|EURCAD.ffx
|-107
|AUDJPY.ffx
|96
|USDCAD.ffx
|-97
|GBPUSD.ffx
|-80
|AUDCAD.ffx
|-36
|AUDUSD.ffx
|27
|CADJPY.ffx
|126
|USDJPY.ffx
|85
|EURJPY.ffx
|89
|USDCHF.ffx
|39
|CHFJPY.ffx
|34
|EURCHF.ffx
|-30
|XAUUSD.ffx
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.ffx
|2.8K
|EURCAD.ffx
|-719
|AUDJPY.ffx
|5.2K
|USDCAD.ffx
|-4.4K
|GBPUSD.ffx
|-1.5K
|AUDCAD.ffx
|-1.9K
|AUDUSD.ffx
|1.5K
|CADJPY.ffx
|5.8K
|USDJPY.ffx
|6.1K
|EURJPY.ffx
|5.2K
|USDCHF.ffx
|1.5K
|CHFJPY.ffx
|-544
|EURCHF.ffx
|-1.2K
|XAUUSD.ffx
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 302.63 RUB
最悪のトレード: -1 782 RUB
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +8 686.98 RUB
最大連続損失: -6 030.54 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
торгует робот, по импульсам
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
32%
0
0
USD
USD
77K
RUB
RUB
17
14%
367
49%
87%
1.15
35.10
RUB
RUB
20%
1:100