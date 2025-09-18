SignaleKategorien
Andrei Pchelovodov

Udmurt

Andrei Pchelovodov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
FINAM-Real4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
369
Gewinntrades:
184 (49.86%)
Verlusttrades:
185 (50.14%)
Bester Trade:
3 302.63 RUB
Schlechtester Trade:
-1 782.39 RUB
Bruttoprofit:
96 938.99 RUB (77 971 pips)
Bruttoverlust:
-83 812.70 RUB (59 872 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (8 686.98 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 776.56 RUB (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
86.97%
Max deposit load:
99.34%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.77
Long-Positionen:
179 (48.51%)
Short-Positionen:
190 (51.49%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
35.57 RUB
Durchschnittlicher Profit:
526.84 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-453.04 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-6 030.54 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 030.54 RUB (15)
Wachstum pro Monat :
-3.90%
Jahresprognose:
-47.36%
Algo-Trading:
14%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
125.93 RUB
Maximaler:
17 070.46 RUB (44.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.58% (17 070.46 RUB)
Kapital:
7.05% (2 554.83 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.ffx 51
EURCAD.ffx 44
AUDJPY.ffx 43
USDCAD.ffx 33
GBPUSD.ffx 31
AUDCAD.ffx 28
AUDUSD.ffx 23
CADJPY.ffx 21
USDJPY.ffx 21
EURJPY.ffx 21
USDCHF.ffx 21
CHFJPY.ffx 21
EURCHF.ffx 10
XAUUSD.ffx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.ffx 63
EURCAD.ffx -107
AUDJPY.ffx 97
USDCAD.ffx -97
GBPUSD.ffx -80
AUDCAD.ffx -34
AUDUSD.ffx 27
CADJPY.ffx 126
USDJPY.ffx 85
EURJPY.ffx 89
USDCHF.ffx 39
CHFJPY.ffx 34
EURCHF.ffx -30
XAUUSD.ffx 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.ffx 2.8K
EURCAD.ffx -719
AUDJPY.ffx 5.2K
USDCAD.ffx -4.4K
GBPUSD.ffx -1.5K
AUDCAD.ffx -1.8K
AUDUSD.ffx 1.5K
CADJPY.ffx 5.8K
USDJPY.ffx 6.1K
EURJPY.ffx 5.2K
USDCHF.ffx 1.5K
CHFJPY.ffx -544
EURCHF.ffx -1.2K
XAUUSD.ffx 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 302.63 RUB
Schlechtester Trade: -1 782 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8 686.98 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 030.54 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

торгует робот, по импульсам
Keine Bewertungen
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
