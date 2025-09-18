- Crescimento
Negociações:
367
Negociações com lucro:
182 (49.59%)
Negociações com perda:
185 (50.41%)
Melhor negociação:
3 302.63 RUB
Pior negociação:
-1 782.39 RUB
Lucro bruto:
96 693.96 RUB (77 923 pips)
Perda bruta:
-83 812.70 RUB (59 872 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (8 686.98 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
8 776.56 RUB (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
86.97%
Depósito máximo carregado:
99.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
177 (48.23%)
Negociações curtas:
190 (51.77%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
35.10 RUB
Lucro médio:
531.29 RUB
Perda média:
-453.04 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-6 030.54 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-6 030.54 RUB (15)
Crescimento mensal:
-2.57%
Previsão anual:
-31.19%
Algotrading:
14%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.93 RUB
Máximo:
17 070.46 RUB (44.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.58% (17 070.46 RUB)
Pelo Capital Líquido:
7.05% (2 554.83 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|51
|EURCAD.ffx
|44
|AUDJPY.ffx
|42
|USDCAD.ffx
|33
|GBPUSD.ffx
|31
|AUDCAD.ffx
|27
|AUDUSD.ffx
|23
|CADJPY.ffx
|21
|USDJPY.ffx
|21
|EURJPY.ffx
|21
|USDCHF.ffx
|21
|CHFJPY.ffx
|21
|EURCHF.ffx
|10
|XAUUSD.ffx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.ffx
|63
|EURCAD.ffx
|-107
|AUDJPY.ffx
|96
|USDCAD.ffx
|-97
|GBPUSD.ffx
|-80
|AUDCAD.ffx
|-36
|AUDUSD.ffx
|27
|CADJPY.ffx
|126
|USDJPY.ffx
|85
|EURJPY.ffx
|89
|USDCHF.ffx
|39
|CHFJPY.ffx
|34
|EURCHF.ffx
|-30
|XAUUSD.ffx
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.ffx
|2.8K
|EURCAD.ffx
|-719
|AUDJPY.ffx
|5.2K
|USDCAD.ffx
|-4.4K
|GBPUSD.ffx
|-1.5K
|AUDCAD.ffx
|-1.9K
|AUDUSD.ffx
|1.5K
|CADJPY.ffx
|5.8K
|USDJPY.ffx
|6.1K
|EURJPY.ffx
|5.2K
|USDCHF.ffx
|1.5K
|CHFJPY.ffx
|-544
|EURCHF.ffx
|-1.2K
|XAUUSD.ffx
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Melhor negociação: +3 302.63 RUB
Pior negociação: -1 782 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +8 686.98 RUB
Máxima perda consecutiva: -6 030.54 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
торгует робот, по импульсам
