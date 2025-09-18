SinaisSeções
Andrei Pchelovodov

Udmurt

Andrei Pchelovodov
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
367
Negociações com lucro:
182 (49.59%)
Negociações com perda:
185 (50.41%)
Melhor negociação:
3 302.63 RUB
Pior negociação:
-1 782.39 RUB
Lucro bruto:
96 693.96 RUB (77 923 pips)
Perda bruta:
-83 812.70 RUB (59 872 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (8 686.98 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
8 776.56 RUB (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
86.97%
Depósito máximo carregado:
99.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.75
Negociações longas:
177 (48.23%)
Negociações curtas:
190 (51.77%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
35.10 RUB
Lucro médio:
531.29 RUB
Perda média:
-453.04 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-6 030.54 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-6 030.54 RUB (15)
Crescimento mensal:
-2.57%
Previsão anual:
-31.19%
Algotrading:
14%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.93 RUB
Máximo:
17 070.46 RUB (44.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.58% (17 070.46 RUB)
Pelo Capital Líquido:
7.05% (2 554.83 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.ffx 51
EURCAD.ffx 44
AUDJPY.ffx 42
USDCAD.ffx 33
GBPUSD.ffx 31
AUDCAD.ffx 27
AUDUSD.ffx 23
CADJPY.ffx 21
USDJPY.ffx 21
EURJPY.ffx 21
USDCHF.ffx 21
CHFJPY.ffx 21
EURCHF.ffx 10
XAUUSD.ffx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.ffx 63
EURCAD.ffx -107
AUDJPY.ffx 96
USDCAD.ffx -97
GBPUSD.ffx -80
AUDCAD.ffx -36
AUDUSD.ffx 27
CADJPY.ffx 126
USDJPY.ffx 85
EURJPY.ffx 89
USDCHF.ffx 39
CHFJPY.ffx 34
EURCHF.ffx -30
XAUUSD.ffx 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.ffx 2.8K
EURCAD.ffx -719
AUDJPY.ffx 5.2K
USDCAD.ffx -4.4K
GBPUSD.ffx -1.5K
AUDCAD.ffx -1.9K
AUDUSD.ffx 1.5K
CADJPY.ffx 5.8K
USDJPY.ffx 6.1K
EURJPY.ffx 5.2K
USDCHF.ffx 1.5K
CHFJPY.ffx -544
EURCHF.ffx -1.2K
XAUUSD.ffx 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 302.63 RUB
Pior negociação: -1 782 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +8 686.98 RUB
Máxima perda consecutiva: -6 030.54 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

торгует робот, по импульсам
Sem comentários
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
