시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Udmurt
Andrei Pchelovodov

Udmurt

Andrei Pchelovodov
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 43%
FINAM-Real4
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
399
이익 거래:
210 (52.63%)
손실 거래:
189 (47.37%)
최고의 거래:
3 302.63 RUB
최악의 거래:
-1 782.39 RUB
총 수익:
105 051.63 RUB (81 118 pips)
총 손실:
-85 815.89 RUB (60 471 pips)
연속 최대 이익:
22 (7 178.19 RUB)
연속 최대 이익:
8 776.56 RUB (7)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
86.76%
최대 입금량:
99.53%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.13
롱(주식매수):
183 (45.86%)
숏(주식차입매도):
216 (54.14%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
48.21 RUB
평균 이익:
500.25 RUB
평균 손실:
-454.05 RUB
연속 최대 손실:
15 (-6 030.54 RUB)
연속 최대 손실:
-6 030.54 RUB (15)
월별 성장률:
6.33%
연간 예측:
76.82%
Algo 트레이딩:
13%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
125.93 RUB
최대한의:
17 070.46 RUB (44.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.58% (17 070.46 RUB)
자본금별:
7.05% (2 554.83 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD.ffx 57
EURCAD.ffx 50
AUDJPY.ffx 43
GBPUSD.ffx 36
USDCAD.ffx 35
AUDCAD.ffx 28
EURJPY.ffx 25
CADJPY.ffx 23
USDJPY.ffx 23
AUDUSD.ffx 23
CHFJPY.ffx 23
USDCHF.ffx 22
EURCHF.ffx 10
XAUUSD.ffx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD.ffx 104
EURCAD.ffx -88
AUDJPY.ffx 97
GBPUSD.ffx -56
USDCAD.ffx -89
AUDCAD.ffx -34
EURJPY.ffx 93
CADJPY.ffx 134
USDJPY.ffx 67
AUDUSD.ffx 27
CHFJPY.ffx 48
USDCHF.ffx 43
EURCHF.ffx -30
XAUUSD.ffx 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD.ffx 3.3K
EURCAD.ffx -268
AUDJPY.ffx 5.2K
GBPUSD.ffx -887
USDCAD.ffx -4.1K
AUDCAD.ffx -1.8K
EURJPY.ffx 5.2K
CADJPY.ffx 6.1K
USDJPY.ffx 5.9K
AUDUSD.ffx 1.5K
CHFJPY.ffx -19
USDCHF.ffx 1.6K
EURCHF.ffx -1.2K
XAUUSD.ffx 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 302.63 RUB
최악의 거래: -1 782 RUB
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +7 178.19 RUB
연속 최대 손실: -6 030.54 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

торгует робот, по импульсам
리뷰 없음
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Udmurt
월별 30 USD
43%
0
0
USD
82K
RUB
19
13%
399
52%
87%
1.22
48.21
RUB
20%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.