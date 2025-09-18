- 자본
- 축소
트레이드:
399
이익 거래:
210 (52.63%)
손실 거래:
189 (47.37%)
최고의 거래:
3 302.63 RUB
최악의 거래:
-1 782.39 RUB
총 수익:
105 051.63 RUB (81 118 pips)
총 손실:
-85 815.89 RUB (60 471 pips)
연속 최대 이익:
22 (7 178.19 RUB)
연속 최대 이익:
8 776.56 RUB (7)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
86.76%
최대 입금량:
99.53%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.13
롱(주식매수):
183 (45.86%)
숏(주식차입매도):
216 (54.14%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
48.21 RUB
평균 이익:
500.25 RUB
평균 손실:
-454.05 RUB
연속 최대 손실:
15 (-6 030.54 RUB)
연속 최대 손실:
-6 030.54 RUB (15)
월별 성장률:
6.33%
연간 예측:
76.82%
Algo 트레이딩:
13%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
125.93 RUB
최대한의:
17 070.46 RUB (44.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.58% (17 070.46 RUB)
자본금별:
7.05% (2 554.83 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|57
|EURCAD.ffx
|50
|AUDJPY.ffx
|43
|GBPUSD.ffx
|36
|USDCAD.ffx
|35
|AUDCAD.ffx
|28
|EURJPY.ffx
|25
|CADJPY.ffx
|23
|USDJPY.ffx
|23
|AUDUSD.ffx
|23
|CHFJPY.ffx
|23
|USDCHF.ffx
|22
|EURCHF.ffx
|10
|XAUUSD.ffx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.ffx
|104
|EURCAD.ffx
|-88
|AUDJPY.ffx
|97
|GBPUSD.ffx
|-56
|USDCAD.ffx
|-89
|AUDCAD.ffx
|-34
|EURJPY.ffx
|93
|CADJPY.ffx
|134
|USDJPY.ffx
|67
|AUDUSD.ffx
|27
|CHFJPY.ffx
|48
|USDCHF.ffx
|43
|EURCHF.ffx
|-30
|XAUUSD.ffx
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.ffx
|3.3K
|EURCAD.ffx
|-268
|AUDJPY.ffx
|5.2K
|GBPUSD.ffx
|-887
|USDCAD.ffx
|-4.1K
|AUDCAD.ffx
|-1.8K
|EURJPY.ffx
|5.2K
|CADJPY.ffx
|6.1K
|USDJPY.ffx
|5.9K
|AUDUSD.ffx
|1.5K
|CHFJPY.ffx
|-19
|USDCHF.ffx
|1.6K
|EURCHF.ffx
|-1.2K
|XAUUSD.ffx
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 302.63 RUB
최악의 거래: -1 782 RUB
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +7 178.19 RUB
연속 최대 손실: -6 030.54 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
торгует робот, по импульсам
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
43%
0
0
USD
USD
82K
RUB
RUB
19
13%
399
52%
87%
1.22
48.21
RUB
RUB
20%
1:100