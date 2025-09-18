СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Udmurt
Andrei Pchelovodov

Udmurt

Andrei Pchelovodov
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 33%
FINAM-Real4
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
364
Прибыльных трейдов:
180 (49.45%)
Убыточных трейдов:
184 (50.55%)
Лучший трейд:
3 302.63 RUB
Худший трейд:
-1 782.39 RUB
Общая прибыль:
96 547.55 RUB (77 833 pips)
Общий убыток:
-83 272.36 RUB (59 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (8 686.98 RUB)
Макс. прибыль в серии:
8 776.56 RUB (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
86.97%
Макс. загрузка депозита:
99.34%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
177 (48.63%)
Коротких трейдов:
187 (51.37%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
36.47 RUB
Средняя прибыль:
536.38 RUB
Средний убыток:
-452.57 RUB
Макс. серия проигрышей:
15 (-6 030.54 RUB)
Макс. убыток в серии:
-6 030.54 RUB (15)
Прирост в месяц:
-4.14%
Годовой прогноз:
-50.23%
Алготрейдинг:
14%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.93 RUB
Максимальная:
17 070.46 RUB (44.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.58% (17 070.46 RUB)
По эквити:
7.05% (2 554.83 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.ffx 51
EURCAD.ffx 43
AUDJPY.ffx 42
USDCAD.ffx 33
GBPUSD.ffx 30
AUDCAD.ffx 27
AUDUSD.ffx 23
CADJPY.ffx 21
EURJPY.ffx 21
USDCHF.ffx 21
CHFJPY.ffx 21
USDJPY.ffx 20
EURCHF.ffx 10
XAUUSD.ffx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.ffx 63
EURCAD.ffx -107
AUDJPY.ffx 96
USDCAD.ffx -97
GBPUSD.ffx -82
AUDCAD.ffx -36
AUDUSD.ffx 27
CADJPY.ffx 126
EURJPY.ffx 89
USDCHF.ffx 39
CHFJPY.ffx 34
USDJPY.ffx 94
EURCHF.ffx -30
XAUUSD.ffx 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.ffx 2.8K
EURCAD.ffx -744
AUDJPY.ffx 5.2K
USDCAD.ffx -4.4K
GBPUSD.ffx -1.5K
AUDCAD.ffx -1.9K
AUDUSD.ffx 1.5K
CADJPY.ffx 5.8K
EURJPY.ffx 5.2K
USDCHF.ffx 1.5K
CHFJPY.ffx -544
USDJPY.ffx 6.5K
EURCHF.ffx -1.2K
XAUUSD.ffx 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 302.63 RUB
Худший трейд: -1 782 RUB
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +8 686.98 RUB
Макс. убыток в серии: -6 030.54 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

торгует робот, по импульсам
Нет отзывов
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 13:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Udmurt
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
77K
RUB
17
14%
364
49%
87%
1.15
36.47
RUB
20%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.