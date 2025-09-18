- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
364
Прибыльных трейдов:
180 (49.45%)
Убыточных трейдов:
184 (50.55%)
Лучший трейд:
3 302.63 RUB
Худший трейд:
-1 782.39 RUB
Общая прибыль:
96 547.55 RUB (77 833 pips)
Общий убыток:
-83 272.36 RUB (59 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (8 686.98 RUB)
Макс. прибыль в серии:
8 776.56 RUB (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
86.97%
Макс. загрузка депозита:
99.34%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
177 (48.63%)
Коротких трейдов:
187 (51.37%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
36.47 RUB
Средняя прибыль:
536.38 RUB
Средний убыток:
-452.57 RUB
Макс. серия проигрышей:
15 (-6 030.54 RUB)
Макс. убыток в серии:
-6 030.54 RUB (15)
Прирост в месяц:
-4.14%
Годовой прогноз:
-50.23%
Алготрейдинг:
14%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.93 RUB
Максимальная:
17 070.46 RUB (44.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.58% (17 070.46 RUB)
По эквити:
7.05% (2 554.83 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.ffx
|51
|EURCAD.ffx
|43
|AUDJPY.ffx
|42
|USDCAD.ffx
|33
|GBPUSD.ffx
|30
|AUDCAD.ffx
|27
|AUDUSD.ffx
|23
|CADJPY.ffx
|21
|EURJPY.ffx
|21
|USDCHF.ffx
|21
|CHFJPY.ffx
|21
|USDJPY.ffx
|20
|EURCHF.ffx
|10
|XAUUSD.ffx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.ffx
|63
|EURCAD.ffx
|-107
|AUDJPY.ffx
|96
|USDCAD.ffx
|-97
|GBPUSD.ffx
|-82
|AUDCAD.ffx
|-36
|AUDUSD.ffx
|27
|CADJPY.ffx
|126
|EURJPY.ffx
|89
|USDCHF.ffx
|39
|CHFJPY.ffx
|34
|USDJPY.ffx
|94
|EURCHF.ffx
|-30
|XAUUSD.ffx
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.ffx
|2.8K
|EURCAD.ffx
|-744
|AUDJPY.ffx
|5.2K
|USDCAD.ffx
|-4.4K
|GBPUSD.ffx
|-1.5K
|AUDCAD.ffx
|-1.9K
|AUDUSD.ffx
|1.5K
|CADJPY.ffx
|5.8K
|EURJPY.ffx
|5.2K
|USDCHF.ffx
|1.5K
|CHFJPY.ffx
|-544
|USDJPY.ffx
|6.5K
|EURCHF.ffx
|-1.2K
|XAUUSD.ffx
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 302.63 RUB
Худший трейд: -1 782 RUB
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +8 686.98 RUB
Макс. убыток в серии: -6 030.54 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
торгует робот, по импульсам
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
77K
RUB
RUB
17
14%
364
49%
87%
1.15
36.47
RUB
RUB
20%
1:100