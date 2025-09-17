SinyallerBölümler
Ahamed Sherif A

GOLDEN BUCKET

Ahamed Sherif A
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 130%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
141 (95.27%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (4.73%)
En iyi işlem:
15.21 USD
En kötü işlem:
-49.97 USD
Brüt kâr:
190.35 USD (190 324 pips)
Brüt zarar:
-60.84 USD (60 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (86.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.59 USD (63)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
9.75%
Maks. mevduat yükü:
14.36%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
2.59
Alış işlemleri:
144 (97.30%)
Satış işlemleri:
4 (2.70%)
Kâr faktörü:
3.13
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-8.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.97 USD (1)
Aylık büyüme:
74.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
49.97 USD (25.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.91% (49.97 USD)
Varlığa göre:
29.06% (44.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 129K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.21 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +86.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING 

SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .

İnceleme yok
2025.10.19 14:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 19:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 18:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 15:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 02:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.18 17:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Share of trading days is too low
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 07:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 22:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
