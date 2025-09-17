- Прирост
Всего трейдов:
436
Прибыльных трейдов:
368 (84.40%)
Убыточных трейдов:
68 (15.60%)
Лучший трейд:
60.18 USD
Худший трейд:
-72.81 USD
Общая прибыль:
918.42 USD (5 029 344 pips)
Общий убыток:
-597.71 USD (597 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (89.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.39 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
19.70%
Макс. загрузка депозита:
14.36%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.80
Длинных трейдов:
383 (87.84%)
Коротких трейдов:
53 (12.16%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
2.50 USD
Средний убыток:
-8.79 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-51.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.61 USD (2)
Прирост в месяц:
114.02%
Годовой прогноз:
1 383.50%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
114.35 USD (38.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.26% (111.97 USD)
По эквити:
41.20% (99.71 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSDm
434
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSDm
358
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSDm
358K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +60.18 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +89.40 USD
Макс. убыток в серии: -51.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING
SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .
FOR SUBCRIBER GUIDE
WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.
MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.
WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
474%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
14
91%
436
84%
20%
1.53
0.74
USD
USD
46%
1:500