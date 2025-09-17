СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOLDEN BUCKET
Ahamed Sherif A

GOLDEN BUCKET

Ahamed Sherif A
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 474%
Exness-MT5Real38
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
436
Прибыльных трейдов:
368 (84.40%)
Убыточных трейдов:
68 (15.60%)
Лучший трейд:
60.18 USD
Худший трейд:
-72.81 USD
Общая прибыль:
918.42 USD (5 029 344 pips)
Общий убыток:
-597.71 USD (597 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (89.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.39 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
19.70%
Макс. загрузка депозита:
14.36%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.80
Длинных трейдов:
383 (87.84%)
Коротких трейдов:
53 (12.16%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
2.50 USD
Средний убыток:
-8.79 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-51.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.61 USD (2)
Прирост в месяц:
114.02%
Годовой прогноз:
1 383.50%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
114.35 USD (38.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.26% (111.97 USD)
По эквити:
41.20% (99.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 434
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 358
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 358K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.18 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +89.40 USD
Макс. убыток в серии: -51.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING 

SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .


FOR SUBCRIBER GUIDE 

WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY  AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.

MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.

WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD

Нет отзывов
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLDEN BUCKET
30 USD в месяц
474%
0
0
USD
221
USD
14
91%
436
84%
20%
1.53
0.74
USD
46%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.