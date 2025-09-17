- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
458
Gewinntrades:
389 (84.93%)
Verlusttrades:
69 (15.07%)
Bester Trade:
60.18 USD
Schlechtester Trade:
-72.81 USD
Bruttoprofit:
1 001.02 USD (5 108 915 pips)
Bruttoverlust:
-647.60 USD (647 544 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (89.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.39 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
19.70%
Max deposit load:
14.36%
Letzter Trade:
29 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
59 Minuten
Erholungsfaktor:
3.09
Long-Positionen:
400 (87.34%)
Short-Positionen:
58 (12.66%)
Profit-Faktor:
1.55
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-51.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-90.61 USD (2)
Wachstum pro Monat :
226.49%
Jahresprognose:
2 748.07%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
114.35 USD (38.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.26% (111.97 USD)
Kapital:
41.20% (99.71 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|456
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|390
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|387K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +60.18 USD
Schlechtester Trade: -73 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +89.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING
SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .
FOR SUBCRIBER GUIDE
WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.
MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.
WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
559%
0
0
USD
USD
253
USD
USD
15
91%
458
84%
20%
1.54
0.77
USD
USD
46%
1:500