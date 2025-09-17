SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GOLDEN BUCKET
Ahamed Sherif A

GOLDEN BUCKET

Ahamed Sherif A
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 559%
Exness-MT5Real38
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
458
Gewinntrades:
389 (84.93%)
Verlusttrades:
69 (15.07%)
Bester Trade:
60.18 USD
Schlechtester Trade:
-72.81 USD
Bruttoprofit:
1 001.02 USD (5 108 915 pips)
Bruttoverlust:
-647.60 USD (647 544 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (89.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.39 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
19.70%
Max deposit load:
14.36%
Letzter Trade:
29 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
59 Minuten
Erholungsfaktor:
3.09
Long-Positionen:
400 (87.34%)
Short-Positionen:
58 (12.66%)
Profit-Faktor:
1.55
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-51.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-90.61 USD (2)
Wachstum pro Monat :
226.49%
Jahresprognose:
2 748.07%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
114.35 USD (38.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.26% (111.97 USD)
Kapital:
41.20% (99.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 456
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 390
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 387K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.18 USD
Schlechtester Trade: -73 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +89.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING 

SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .


FOR SUBCRIBER GUIDE 

WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY  AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.

MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.

WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD

Keine Bewertungen
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLDEN BUCKET
30 USD pro Monat
559%
0
0
USD
253
USD
15
91%
458
84%
20%
1.54
0.77
USD
46%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.