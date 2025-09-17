- 성장
트레이드:
480
이익 거래:
405 (84.37%)
손실 거래:
75 (15.63%)
최고의 거래:
60.18 USD
최악의 거래:
-72.81 USD
총 수익:
1 103.60 USD (9 535 630 pips)
총 손실:
-769.69 USD (733 545 pips)
연속 최대 이익:
64 (89.40 USD)
연속 최대 이익:
126.39 USD (34)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
19.70%
최대 입금량:
14.36%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.92
롱(주식매수):
416 (86.67%)
숏(주식차입매도):
64 (13.33%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
0.70 USD
평균 이익:
2.72 USD
평균 손실:
-10.26 USD
연속 최대 손실:
4 (-51.42 USD)
연속 최대 손실:
-90.61 USD (2)
월별 성장률:
122.83%
연간 예측:
1 490.29%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
114.35 USD (38.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.26% (111.97 USD)
자본금별:
41.20% (99.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|476
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|376
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|388K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.18 USD
최악의 거래: -73 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +89.40 USD
연속 최대 손실: -51.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real38"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING
SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .
FOR SUBCRIBER GUIDE
WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.
MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.
WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
234
USD
USD
16
89%
480
84%
20%
1.43
0.70
USD
USD
46%
1:500