Ahamed Sherif A

GOLDEN BUCKET

Ahamed Sherif A
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 93%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
143 (94.70%)
Perte trades:
8 (5.30%)
Meilleure transaction:
15.21 USD
Pire transaction:
-49.97 USD
Bénéfice brut:
195.05 USD (195 021 pips)
Perte brute:
-101.93 USD (101 923 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (89.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.40 USD (64)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
9.75%
Charge de dépôt maximale:
14.36%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
1.86
Longs trades:
146 (96.69%)
Courts trades:
5 (3.31%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
1.36 USD
Perte moyenne:
-12.74 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.97 USD (1)
Croissance mensuelle:
47.13%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
49.97 USD (25.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.91% (49.97 USD)
Par fonds propres:
29.06% (44.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 93
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 93K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.21 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 64
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +89.40 USD
Perte consécutive maximale: -0.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING 

SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .

Aucun avis
2025.10.20 12:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 14:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 19:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 18:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 15:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 02:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.18 17:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Share of trading days is too low
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 07:12
High risk of negative slippage when copying deals
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.