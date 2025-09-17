SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GOLDEN BUCKET
Ahamed Sherif A

GOLDEN BUCKET

Ahamed Sherif A
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 543%
Exness-MT5Real38
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
443
Negociações com lucro:
375 (84.65%)
Negociações com perda:
68 (15.35%)
Melhor negociação:
60.18 USD
Pior negociação:
-72.81 USD
Lucro bruto:
945.12 USD (5 056 038 pips)
Perda bruta:
-597.71 USD (597 653 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (89.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.39 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
19.70%
Depósito máximo carregado:
14.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
3.04
Negociações longas:
386 (87.13%)
Negociações curtas:
57 (12.87%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
2.52 USD
Perda média:
-8.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-51.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-90.61 USD (2)
Crescimento mensal:
230.27%
Previsão anual:
2 794.00%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
114.35 USD (38.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.26% (111.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.20% (99.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 384
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 384K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.18 USD
Pior negociação: -73 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +89.40 USD
Máxima perda consecutiva: -51.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING 

SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .


FOR SUBCRIBER GUIDE 

WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY  AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.

MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.

WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD

Sem comentários
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLDEN BUCKET
30 USD por mês
543%
0
0
USD
247
USD
15
91%
443
84%
20%
1.58
0.78
USD
46%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.