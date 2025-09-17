- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
440
盈利交易:
372 (84.54%)
亏损交易:
68 (15.45%)
最好交易:
60.18 USD
最差交易:
-72.81 USD
毛利:
934.37 USD (5 045 299 pips)
毛利亏损:
-597.71 USD (597 653 pips)
最大连续赢利:
64 (89.40 USD)
最大连续盈利:
126.39 USD (34)
夏普比率:
0.11
交易活动:
19.70%
最大入金加载:
14.36%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.94
长期交易:
384 (87.27%)
短期交易:
56 (12.73%)
利润因子:
1.56
预期回报:
0.77 USD
平均利润:
2.51 USD
平均损失:
-8.79 USD
最大连续失误:
4 (-51.42 USD)
最大连续亏损:
-90.61 USD (2)
每月增长:
210.71%
年度预测:
2 556.57%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
114.35 USD (38.43%)
相对跌幅:
结余:
46.26% (111.97 USD)
净值:
41.20% (99.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|438
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|374
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|374K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.18 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +89.40 USD
最大连续亏损: -51.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING
SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .
FOR SUBCRIBER GUIDE
WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.
MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.
WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
515%
0
0
USD
USD
237
USD
USD
15
91%
440
84%
20%
1.56
0.77
USD
USD
46%
1:500