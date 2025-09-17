シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLDEN BUCKET
Ahamed Sherif A

GOLDEN BUCKET

Ahamed Sherif A
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 543%
Exness-MT5Real38
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
443
利益トレード:
375 (84.65%)
損失トレード:
68 (15.35%)
ベストトレード:
60.18 USD
最悪のトレード:
-72.81 USD
総利益:
945.12 USD (5 056 038 pips)
総損失:
-597.71 USD (597 653 pips)
最大連続の勝ち:
64 (89.40 USD)
最大連続利益:
126.39 USD (34)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
19.70%
最大入金額:
14.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
3.04
長いトレード:
386 (87.13%)
短いトレード:
57 (12.87%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
2.52 USD
平均損失:
-8.79 USD
最大連続の負け:
4 (-51.42 USD)
最大連続損失:
-90.61 USD (2)
月間成長:
230.27%
年間予想:
2 794.00%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
114.35 USD (38.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.26% (111.97 USD)
エクイティによる:
41.20% (99.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 384
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 384K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.18 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +89.40 USD
最大連続損失: -51.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING 

SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .


FOR SUBCRIBER GUIDE 

WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY  AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.

MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.

WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD

レビューなし
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
