トレード:
443
利益トレード:
375 (84.65%)
損失トレード:
68 (15.35%)
ベストトレード:
60.18 USD
最悪のトレード:
-72.81 USD
総利益:
945.12 USD (5 056 038 pips)
総損失:
-597.71 USD (597 653 pips)
最大連続の勝ち:
64 (89.40 USD)
最大連続利益:
126.39 USD (34)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
19.70%
最大入金額:
14.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
3.04
長いトレード:
386 (87.13%)
短いトレード:
57 (12.87%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
2.52 USD
平均損失:
-8.79 USD
最大連続の負け:
4 (-51.42 USD)
最大連続損失:
-90.61 USD (2)
月間成長:
230.27%
年間予想:
2 794.00%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
114.35 USD (38.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.26% (111.97 USD)
エクイティによる:
41.20% (99.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|441
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|384
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|384K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.18 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +89.40 USD
最大連続損失: -51.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING
SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .
FOR SUBCRIBER GUIDE
WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.
MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.
WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD
レビューなし
