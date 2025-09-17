- Incremento
Total de Trades:
443
Transacciones Rentables:
375 (84.65%)
Transacciones Irrentables:
68 (15.35%)
Mejor transacción:
60.18 USD
Peor transacción:
-72.81 USD
Beneficio Bruto:
945.12 USD (5 056 038 pips)
Pérdidas Brutas:
-597.71 USD (597 653 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (89.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
126.39 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
19.70%
Carga máxima del depósito:
14.36%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.04
Transacciones Largas:
386 (87.13%)
Transacciones Cortas:
57 (12.87%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
2.52 USD
Pérdidas medias:
-8.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-51.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
230.27%
Pronóstico anual:
2 794.00%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
114.35 USD (38.43%)
Reducción relativa:
De balance:
46.26% (111.97 USD)
De fondos:
41.20% (99.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|441
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|384
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|384K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +60.18 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +89.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.42 USD
DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING
SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .
FOR SUBCRIBER GUIDE
WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.
MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.
WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
543%
0
0
USD
USD
247
USD
USD
15
91%
443
84%
20%
1.58
0.78
USD
USD
46%
1:500