Ahamed Sherif A

GOLDEN BUCKET

Ahamed Sherif A
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 543%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
443
Transacciones Rentables:
375 (84.65%)
Transacciones Irrentables:
68 (15.35%)
Mejor transacción:
60.18 USD
Peor transacción:
-72.81 USD
Beneficio Bruto:
945.12 USD (5 056 038 pips)
Pérdidas Brutas:
-597.71 USD (597 653 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (89.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
126.39 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
19.70%
Carga máxima del depósito:
14.36%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
3.04
Transacciones Largas:
386 (87.13%)
Transacciones Cortas:
57 (12.87%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
2.52 USD
Pérdidas medias:
-8.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-51.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
230.27%
Pronóstico anual:
2 794.00%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
114.35 USD (38.43%)
Reducción relativa:
De balance:
46.26% (111.97 USD)
De fondos:
41.20% (99.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 384
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 384K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.18 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +89.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING 

SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .


FOR SUBCRIBER GUIDE 

WE ARE TRADEING WITH O.O1 LOT ONLY  AND SINGLE POSITION TP & SL NO MARTINGALE.

MINIMUM INVESTMENT FOR COPY THIS SIGNAL 25O USD.

WE CAN RUN ALSO START FROM 100 USD

No hay comentarios
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
