Ahamed Sherif A

GOLDEN BUCKET

Ahamed Sherif A
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 130%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
141 (95.27%)
Loss Trade:
7 (4.73%)
Best Trade:
15.21 USD
Worst Trade:
-49.97 USD
Profitto lordo:
190.35 USD (190 324 pips)
Perdita lorda:
-60.84 USD (60 834 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (86.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.59 USD (63)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
9.75%
Massimo carico di deposito:
14.36%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
2.59
Long Trade:
144 (97.30%)
Short Trade:
4 (2.70%)
Fattore di profitto:
3.13
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-8.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.97 USD (1)
Crescita mensile:
74.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.97 USD (25.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.91% (49.97 USD)
Per equità:
29.06% (44.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 129K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.21 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +86.59 USD
Massima perdita consecutiva: -0.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

DO NOT GIVE UP THE BEGINNING IS THE ALWAYS HARDEST SO YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING 

SUCCESS IS THE SUM OF SMALL EFFORTS REPEATED DAY-IN & DAY-OUT .

Non ci sono recensioni
2025.10.19 14:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 19:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 18:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 15:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 02:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.18 17:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Share of trading days is too low
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 07:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 22:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
