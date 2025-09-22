- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
206 (77.73%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (22.26%)
En iyi işlem:
33.84 USD
En kötü işlem:
-62.80 USD
Brüt kâr:
553.73 USD (57 780 pips)
Brüt zarar:
-488.33 USD (47 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (42.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.62 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
165 (62.26%)
Satış işlemleri:
100 (37.74%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
2.69 USD
Ortalama zarar:
-8.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-53.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.80 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.68%
Yıllık tahmin:
-32.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.60 USD
Maksimum:
124.82 USD (13.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.46% (124.82 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|136
|XAUUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|7.8K
|XAUUSD
|2.9K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.84 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
İnceleme yok