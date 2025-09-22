SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SolarFlare
Dmitrii Kuropatkin

SolarFlare

Dmitrii Kuropatkin
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
206 (77.73%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (22.26%)
En iyi işlem:
33.84 USD
En kötü işlem:
-62.80 USD
Brüt kâr:
553.73 USD (57 780 pips)
Brüt zarar:
-488.33 USD (47 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (42.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.62 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
165 (62.26%)
Satış işlemleri:
100 (37.74%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
2.69 USD
Ortalama zarar:
-8.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-53.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.80 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.68%
Yıllık tahmin:
-32.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.60 USD
Maksimum:
124.82 USD (13.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.46% (124.82 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 136
XAUUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 7.8K
XAUUSD 2.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.84 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
310 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 21:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 21:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol