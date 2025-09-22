SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SolarFlare
Dmitrii Kuropatkin

SolarFlare

Dmitrii Kuropatkin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 77%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
382
Gewinntrades:
279 (73.03%)
Verlusttrades:
103 (26.96%)
Bester Trade:
57.18 USD
Schlechtester Trade:
-62.80 USD
Bruttoprofit:
1 477.47 USD (151 532 pips)
Bruttoverlust:
-867.31 USD (85 035 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (42.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
235.85 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
5.49%
Max deposit load:
6.90%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
4.70
Long-Positionen:
252 (65.97%)
Short-Positionen:
130 (34.03%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
1.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-124.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.54 USD (13)
Wachstum pro Monat :
10.30%
Jahresprognose:
125.03%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
54.60 USD
Maximaler:
129.83 USD (9.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.46% (124.82 USD)
Kapital:
4.73% (57.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 246
GBPUSD 136
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 545
GBPUSD 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 60K
GBPUSD 7.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.18 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +42.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -124.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
noch 310 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 02:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 21:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 21:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
