SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SolarFlare
Dmitrii Kuropatkin

SolarFlare

Dmitrii Kuropatkin
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
206 (77.73%)
Loss Trade:
59 (22.26%)
Best Trade:
33.84 USD
Worst Trade:
-62.80 USD
Profitto lordo:
553.73 USD (57 780 pips)
Perdita lorda:
-488.33 USD (47 835 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (42.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
165 (62.26%)
Short Trade:
100 (37.74%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
2.69 USD
Perdita media:
-8.28 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-53.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.80 USD (1)
Crescita mensile:
-5.32%
Previsione annuale:
-64.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.60 USD
Massimale:
124.82 USD (13.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.46% (124.82 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 136
XAUUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 7.8K
XAUUSD 2.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.84 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +42.35 USD
Massima perdita consecutiva: -53.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
310 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 21:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 21:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati