Trade:
265
Profit Trade:
206 (77.73%)
Loss Trade:
59 (22.26%)
Best Trade:
33.84 USD
Worst Trade:
-62.80 USD
Profitto lordo:
553.73 USD (57 780 pips)
Perdita lorda:
-488.33 USD (47 835 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (42.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
165 (62.26%)
Short Trade:
100 (37.74%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
2.69 USD
Perdita media:
-8.28 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-53.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.80 USD (1)
Crescita mensile:
-5.32%
Previsione annuale:
-64.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.60 USD
Massimale:
124.82 USD (13.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.46% (124.82 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|136
|XAUUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|7.8K
|XAUUSD
|2.9K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.84 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +42.35 USD
Massima perdita consecutiva: -53.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
