Signaux / MetaTrader 4 / SolarFlare
Dmitrii Kuropatkin

SolarFlare

Dmitrii Kuropatkin
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
265
Bénéfice trades:
206 (77.73%)
Perte trades:
59 (22.26%)
Meilleure transaction:
33.84 USD
Pire transaction:
-62.80 USD
Bénéfice brut:
553.73 USD (57 780 pips)
Perte brute:
-488.33 USD (47 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (42.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
101.62 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
165 (62.26%)
Courts trades:
100 (37.74%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.25 USD
Bénéfice moyen:
2.69 USD
Perte moyenne:
-8.28 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-53.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.80 USD (1)
Croissance mensuelle:
-5.32%
Prévision annuelle:
-64.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
54.60 USD
Maximal:
124.82 USD (13.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.46% (124.82 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 136
XAUUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 7.8K
XAUUSD 2.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.84 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +42.35 USD
Perte consécutive maximale: -53.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
310 plus...
Aucun avis
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 21:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 21:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
