- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
382
利益トレード:
279 (73.03%)
損失トレード:
103 (26.96%)
ベストトレード:
57.18 USD
最悪のトレード:
-62.80 USD
総利益:
1 477.47 USD (151 532 pips)
総損失:
-867.31 USD (85 035 pips)
最大連続の勝ち:
36 (42.35 USD)
最大連続利益:
235.85 USD (17)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
5.49%
最大入金額:
6.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
4.70
長いトレード:
252 (65.97%)
短いトレード:
130 (34.03%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
5.30 USD
平均損失:
-8.42 USD
最大連続の負け:
13 (-124.54 USD)
最大連続損失:
-124.54 USD (13)
月間成長:
15.53%
年間予想:
188.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
54.60 USD
最大の:
129.83 USD (9.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.46% (124.82 USD)
エクイティによる:
4.73% (57.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|GBPUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|545
|GBPUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|60K
|GBPUSD
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +57.18 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +42.35 USD
最大連続損失: -124.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
