Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
278 (72.96%)
Убыточных трейдов:
103 (27.03%)
Лучший трейд:
57.18 USD
Худший трейд:
-62.80 USD
Общая прибыль:
1 476.54 USD (151 422 pips)
Общий убыток:
-867.31 USD (85 035 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (42.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.92 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
5.49%
Макс. загрузка депозита:
6.90%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
4.69
Длинных трейдов:
251 (65.88%)
Коротких трейдов:
130 (34.12%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
5.31 USD
Средний убыток:
-8.42 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-124.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.54 USD (13)
Прирост в месяц:
17.86%
Годовой прогноз:
216.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.60 USD
Максимальная:
129.83 USD (9.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.46% (124.82 USD)
По эквити:
4.73% (57.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|GBPUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|544
|GBPUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|59K
|GBPUSD
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.18 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +42.35 USD
Макс. убыток в серии: -124.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
