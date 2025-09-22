- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
381
盈利交易:
278 (72.96%)
亏损交易:
103 (27.03%)
最好交易:
57.18 USD
最差交易:
-62.80 USD
毛利:
1 476.54 USD (151 422 pips)
毛利亏损:
-867.31 USD (85 035 pips)
最大连续赢利:
36 (42.35 USD)
最大连续盈利:
234.92 USD (16)
夏普比率:
0.14
交易活动:
5.49%
最大入金加载:
6.90%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
11 小时
采收率:
4.69
长期交易:
251 (65.88%)
短期交易:
130 (34.12%)
利润因子:
1.70
预期回报:
1.60 USD
平均利润:
5.31 USD
平均损失:
-8.42 USD
最大连续失误:
13 (-124.54 USD)
最大连续亏损:
-124.54 USD (13)
每月增长:
17.86%
年度预测:
216.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
54.60 USD
最大值:
129.83 USD (9.96%)
相对跌幅:
结余:
13.46% (124.82 USD)
净值:
4.73% (57.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|GBPUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|544
|GBPUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|59K
|GBPUSD
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.18 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +42.35 USD
最大连续亏损: -124.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
没有评论
