- 자본
- 축소
트레이드:
388
이익 거래:
283 (72.93%)
손실 거래:
105 (27.06%)
최고의 거래:
57.18 USD
최악의 거래:
-62.80 USD
총 수익:
1 547.67 USD (158 618 pips)
총 손실:
-919.73 USD (90 242 pips)
연속 최대 이익:
36 (42.35 USD)
연속 최대 이익:
235.85 USD (17)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
5.49%
최대 입금량:
6.90%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
4.84
롱(주식매수):
252 (64.95%)
숏(주식차입매도):
136 (35.05%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
1.62 USD
평균 이익:
5.47 USD
평균 손실:
-8.76 USD
연속 최대 손실:
13 (-124.54 USD)
연속 최대 손실:
-124.54 USD (13)
월별 성장률:
10.28%
연간 예측:
124.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
54.60 USD
최대한의:
129.83 USD (9.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.46% (124.82 USD)
자본금별:
4.73% (57.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|GBPUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|563
|GBPUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|61K
|GBPUSD
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +57.18 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +42.35 USD
연속 최대 손실: -124.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
80%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
34
100%
388
72%
5%
1.68
1.62
USD
USD
13%
1:500