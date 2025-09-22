- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
382
Negociações com lucro:
279 (73.03%)
Negociações com perda:
103 (26.96%)
Melhor negociação:
57.18 USD
Pior negociação:
-62.80 USD
Lucro bruto:
1 477.47 USD (151 532 pips)
Perda bruta:
-867.31 USD (85 035 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (42.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
235.85 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
5.49%
Depósito máximo carregado:
6.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
4.70
Negociações longas:
252 (65.97%)
Negociações curtas:
130 (34.03%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
5.30 USD
Perda média:
-8.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-124.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-124.54 USD (13)
Crescimento mensal:
15.53%
Previsão anual:
188.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
54.60 USD
Máximo:
129.83 USD (9.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.46% (124.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.73% (57.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|GBPUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|545
|GBPUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|60K
|GBPUSD
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.18 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +42.35 USD
Máxima perda consecutiva: -124.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
