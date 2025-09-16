SinyallerBölümler
Dmitrii Kuropatkin

QuantumStar

Dmitrii Kuropatkin
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
282
Kârla kapanan işlemler:
221 (78.36%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (21.63%)
En iyi işlem:
37.41 USD
En kötü işlem:
-53.71 USD
Brüt kâr:
965.22 USD (75 364 pips)
Brüt zarar:
-694.71 USD (45 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (110.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.02 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
1.45%
Maks. mevduat yükü:
1.25%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
177 (62.77%)
Satış işlemleri:
105 (37.23%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-11.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-75.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-116.30 USD (4)
Aylık büyüme:
4.90%
Yıllık tahmin:
59.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.84 USD
Maksimum:
148.32 USD (4.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.36% (148.32 USD)
Varlığa göre:
1.39% (50.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 133
GBPUSD 129
USDJPY 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 290
GBPUSD 71
USDJPY -91
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
GBPUSD 4.6K
USDJPY -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.41 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +110.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
MTCOOK-Live
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FBS-Real-5
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
LQD1-Live01
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 4
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
InfinoxCapital-Live03
0.17 × 6
ICMarkets-Live12
0.19 × 48
OrtegaCapital-Server
0.19 × 16
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
JustForex-Live
0.23 × 26
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 23:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
