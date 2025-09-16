- Büyüme
İşlemler:
282
Kârla kapanan işlemler:
221 (78.36%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (21.63%)
En iyi işlem:
37.41 USD
En kötü işlem:
-53.71 USD
Brüt kâr:
965.22 USD (75 364 pips)
Brüt zarar:
-694.71 USD (45 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (110.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.02 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
1.45%
Maks. mevduat yükü:
1.25%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
177 (62.77%)
Satış işlemleri:
105 (37.23%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-11.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-75.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-116.30 USD (4)
Aylık büyüme:
4.90%
Yıllık tahmin:
59.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.84 USD
Maksimum:
148.32 USD (4.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.36% (148.32 USD)
Varlığa göre:
1.39% (50.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|GBPUSD
|129
|USDJPY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|290
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|-91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPUSD
|4.6K
|USDJPY
|-1.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.41 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +110.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 4
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
InfinoxCapital-Live03
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live12
|0.19 × 48
|
OrtegaCapital-Server
|0.19 × 16
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
JustForex-Live
|0.23 × 26
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
20
100%
282
78%
1%
1.38
0.96
USD
USD
4%
1:500