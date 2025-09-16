- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
403
盈利交易:
303 (75.18%)
亏损交易:
100 (24.81%)
最好交易:
120.89 USD
最差交易:
-53.71 USD
毛利:
2 102.96 USD (190 830 pips)
毛利亏损:
-1 229.98 USD (97 877 pips)
最大连续赢利:
29 (110.66 USD)
最大连续盈利:
356.51 USD (24)
夏普比率:
0.15
交易活动:
9.95%
最大入金加载:
4.89%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.54
长期交易:
268 (66.50%)
短期交易:
135 (33.50%)
利润因子:
1.71
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
6.94 USD
平均损失:
-12.30 USD
最大连续失误:
13 (-138.03 USD)
最大连续亏损:
-138.03 USD (13)
每月增长:
23.57%
年度预测:
285.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
72.84 USD
最大值:
246.63 USD (6.59%)
相对跌幅:
结余:
9.08% (138.03 USD)
净值:
3.75% (57.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|GBPUSD
|129
|USDJPY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|892
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|-91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|91K
|GBPUSD
|4.6K
|USDJPY
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +120.89 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +110.66 USD
最大连续亏损: -138.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 4
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
InfinoxCapital-Live03
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live12
|0.19 × 48
|
OrtegaCapital-Server
|0.19 × 16
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
JustForex-Live
|0.23 × 26
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
33
100%
403
75%
10%
1.70
2.17
USD
USD
9%
1:500