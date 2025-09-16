SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / QuantumStar
Dmitrii Kuropatkin

QuantumStar

Dmitrii Kuropatkin
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
282
Bénéfice trades:
221 (78.36%)
Perte trades:
61 (21.63%)
Meilleure transaction:
37.41 USD
Pire transaction:
-53.71 USD
Bénéfice brut:
965.22 USD (75 364 pips)
Perte brute:
-694.71 USD (45 079 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (110.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
125.02 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
1.45%
Charge de dépôt maximale:
1.25%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.82
Longs trades:
177 (62.77%)
Courts trades:
105 (37.23%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
4.37 USD
Perte moyenne:
-11.39 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-75.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-116.30 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.37%
Prévision annuelle:
54.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
72.84 USD
Maximal:
148.32 USD (4.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.36% (148.32 USD)
Par fonds propres:
1.39% (50.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 133
GBPUSD 129
USDJPY 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 290
GBPUSD 71
USDJPY -91
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
GBPUSD 4.6K
USDJPY -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.41 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +110.66 USD
Perte consécutive maximale: -75.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
MTCOOK-Live
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FBS-Real-5
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
LQD1-Live01
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 4
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
InfinoxCapital-Live03
0.17 × 6
ICMarkets-Live12
0.19 × 48
OrtegaCapital-Server
0.19 × 16
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
JustForex-Live
0.23 × 26
323 plus...
Aucun avis
2025.09.16 23:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
Copier

