- 자본
- 축소
트레이드:
410
이익 거래:
308 (75.12%)
손실 거래:
102 (24.88%)
최고의 거래:
120.89 USD
최악의 거래:
-53.71 USD
총 수익:
2 174.09 USD (198 027 pips)
총 손실:
-1 302.79 USD (105 123 pips)
연속 최대 이익:
29 (110.66 USD)
연속 최대 이익:
357.50 USD (25)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
8.94%
최대 입금량:
4.89%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
3.53
롱(주식매수):
269 (65.61%)
숏(주식차입매도):
141 (34.39%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
2.13 USD
평균 이익:
7.06 USD
평균 손실:
-12.77 USD
연속 최대 손실:
13 (-138.03 USD)
연속 최대 손실:
-138.03 USD (13)
월별 성장률:
16.22%
연간 예측:
199.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
72.84 USD
최대한의:
246.63 USD (6.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.08% (138.03 USD)
자본금별:
3.80% (67.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|GBPUSD
|129
|USDJPY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|891
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|-91
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|91K
|GBPUSD
|4.6K
|USDJPY
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 4
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
InfinoxCapital-Live03
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live12
|0.19 × 48
|
OrtegaCapital-Server
|0.19 × 16
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
JustForex-Live
|0.23 × 26
