- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
303 (75.18%)
Убыточных трейдов:
100 (24.81%)
Лучший трейд:
120.89 USD
Худший трейд:
-53.71 USD
Общая прибыль:
2 102.96 USD (190 830 pips)
Общий убыток:
-1 229.98 USD (97 877 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (110.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
356.51 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
9.95%
Макс. загрузка депозита:
4.89%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.54
Длинных трейдов:
268 (66.50%)
Коротких трейдов:
135 (33.50%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
2.17 USD
Средняя прибыль:
6.94 USD
Средний убыток:
-12.30 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-138.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.03 USD (13)
Прирост в месяц:
23.57%
Годовой прогноз:
285.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.84 USD
Максимальная:
246.63 USD (6.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.08% (138.03 USD)
По эквити:
3.75% (57.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|GBPUSD
|129
|USDJPY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|892
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|-91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|91K
|GBPUSD
|4.6K
|USDJPY
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +120.89 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +110.66 USD
Макс. убыток в серии: -138.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 4
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
InfinoxCapital-Live03
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live12
|0.19 × 48
|
OrtegaCapital-Server
|0.19 × 16
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
JustForex-Live
|0.23 × 26
Нет отзывов
