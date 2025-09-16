- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
404
利益トレード:
304 (75.24%)
損失トレード:
100 (24.75%)
ベストトレード:
120.89 USD
最悪のトレード:
-53.71 USD
総利益:
2 103.95 USD (190 947 pips)
総損失:
-1 229.98 USD (97 877 pips)
最大連続の勝ち:
29 (110.66 USD)
最大連続利益:
357.50 USD (25)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
8.94%
最大入金額:
4.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
3.54
長いトレード:
269 (66.58%)
短いトレード:
135 (33.42%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
2.16 USD
平均利益:
6.92 USD
平均損失:
-12.30 USD
最大連続の負け:
13 (-138.03 USD)
最大連続損失:
-138.03 USD (13)
月間成長:
22.36%
年間予想:
271.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
72.84 USD
最大の:
246.63 USD (6.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.08% (138.03 USD)
エクイティによる:
3.75% (57.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|GBPUSD
|129
|USDJPY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|893
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|-91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|91K
|GBPUSD
|4.6K
|USDJPY
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +120.89 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +110.66 USD
最大連続損失: -138.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 4
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
InfinoxCapital-Live03
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live12
|0.19 × 48
|
OrtegaCapital-Server
|0.19 × 16
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
JustForex-Live
|0.23 × 26
323 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
48%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
34
100%
404
75%
9%
1.71
2.16
USD
USD
9%
1:500