Dmitrii Kuropatkin

QuantumStar

Dmitrii Kuropatkin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
404
Gewinntrades:
304 (75.24%)
Verlusttrades:
100 (24.75%)
Bester Trade:
120.89 USD
Schlechtester Trade:
-53.71 USD
Bruttoprofit:
2 103.95 USD (190 947 pips)
Bruttoverlust:
-1 229.98 USD (97 877 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (110.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
357.50 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
8.94%
Max deposit load:
4.89%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
3.54
Long-Positionen:
269 (66.58%)
Short-Positionen:
135 (33.42%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
2.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-138.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-138.03 USD (13)
Wachstum pro Monat :
17.69%
Jahresprognose:
214.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
72.84 USD
Maximaler:
246.63 USD (6.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.08% (138.03 USD)
Kapital:
3.75% (57.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 255
GBPUSD 129
USDJPY 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 893
GBPUSD 71
USDJPY -91
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 91K
GBPUSD 4.6K
USDJPY -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +120.89 USD
Schlechtester Trade: -54 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +110.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -138.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
MTCOOK-Live
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FBS-Real-5
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
LQD1-Live01
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 4
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
InfinoxCapital-Live03
0.17 × 6
ICMarkets-Live12
0.19 × 48
OrtegaCapital-Server
0.19 × 16
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
JustForex-Live
0.23 × 26
noch 323 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 23:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
