Negociações:
404
Negociações com lucro:
304 (75.24%)
Negociações com perda:
100 (24.75%)
Melhor negociação:
120.89 USD
Pior negociação:
-53.71 USD
Lucro bruto:
2 103.95 USD (190 947 pips)
Perda bruta:
-1 229.98 USD (97 877 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (110.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
357.50 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
8.94%
Depósito máximo carregado:
4.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
3.54
Negociações longas:
269 (66.58%)
Negociações curtas:
135 (33.42%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
2.16 USD
Lucro médio:
6.92 USD
Perda média:
-12.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-138.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-138.03 USD (13)
Crescimento mensal:
22.36%
Previsão anual:
271.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
72.84 USD
Máximo:
246.63 USD (6.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.08% (138.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.75% (57.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|GBPUSD
|129
|USDJPY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|893
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|-91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|91K
|GBPUSD
|4.6K
|USDJPY
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +120.89 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +110.66 USD
Máxima perda consecutiva: -138.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 4
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
InfinoxCapital-Live03
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live12
|0.19 × 48
|
OrtegaCapital-Server
|0.19 × 16
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
JustForex-Live
|0.23 × 26
