Dmitrii Kuropatkin

QuantumStar

Dmitrii Kuropatkin
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
282
Profit Trade:
221 (78.36%)
Loss Trade:
61 (21.63%)
Best Trade:
37.41 USD
Worst Trade:
-53.71 USD
Profitto lordo:
965.22 USD (75 364 pips)
Perdita lorda:
-694.71 USD (45 079 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (110.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.02 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
1.45%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
177 (62.77%)
Short Trade:
105 (37.23%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-11.39 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-75.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-116.30 USD (4)
Crescita mensile:
4.37%
Previsione annuale:
54.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.84 USD
Massimale:
148.32 USD (4.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.36% (148.32 USD)
Per equità:
1.39% (50.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 133
GBPUSD 129
USDJPY 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 290
GBPUSD 71
USDJPY -91
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
GBPUSD 4.6K
USDJPY -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.41 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +110.66 USD
Massima perdita consecutiva: -75.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
MTCOOK-Live
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FBS-Real-5
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
LQD1-Live01
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 4
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
InfinoxCapital-Live03
0.17 × 6
ICMarkets-Live12
0.19 × 48
OrtegaCapital-Server
0.19 × 16
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
JustForex-Live
0.23 × 26
323 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 23:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
