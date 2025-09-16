- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
282
Profit Trade:
221 (78.36%)
Loss Trade:
61 (21.63%)
Best Trade:
37.41 USD
Worst Trade:
-53.71 USD
Profitto lordo:
965.22 USD (75 364 pips)
Perdita lorda:
-694.71 USD (45 079 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (110.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.02 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
1.45%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
177 (62.77%)
Short Trade:
105 (37.23%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-11.39 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-75.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-116.30 USD (4)
Crescita mensile:
4.37%
Previsione annuale:
54.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.84 USD
Massimale:
148.32 USD (4.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.36% (148.32 USD)
Per equità:
1.39% (50.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|133
|GBPUSD
|129
|USDJPY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|290
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|-91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPUSD
|4.6K
|USDJPY
|-1.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.41 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +110.66 USD
Massima perdita consecutiva: -75.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 4
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
InfinoxCapital-Live03
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live12
|0.19 × 48
|
OrtegaCapital-Server
|0.19 × 16
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
JustForex-Live
|0.23 × 26
323 più
